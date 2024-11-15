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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF634/27

4.9
| (89) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
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Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 kom.

  • Cucla sa brzim protokom

  • 6+ meseci

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

89

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/11/2024

Magyarország

Magyarország

Az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező cumi

Kisfiam eleinte nagyon hasfájós volt, kapott tápszeres kiegészítést és lefejt anyatejet is. Mivel bimbóvédős volt, nagyon sok levegőt nyelt le evés közben amitől fájt a hasa, ezért kerestem egy olyan etetőcumit ami végre nem okozott neki fájdalmakat evés után. Többet is kipróbáltunk amíg megtaláltam az Avent Anti-colic cumit. De mióta ezt használjuk,megszűnt a hasfájása a kicsinek. Nagyon tetszik benne az, hogy nem tudja a cumi részt össze szippantani, nem kell kivenni a szájábol éves közben azért hogy levegőt tudjon szívni a cumi magába.

Prednosti

Valóban a használata mellett elmúlt a baba hasfájása, nem nyel le annyi levegőt mint más márkák hasonló termékeivel

Mane

Kicsit nehezen fogadta el, hosszabb ideig kellett próbálkozni, míg végül meghozta a várt eredményt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi

14/08/2023

Magyarország

Magyarország

Az igazi

Kellett pár hét mire rátalaltam, de sokkal kevesebb volt a hasfájása a kislányomnak. Most jön a tesó és nála is csak ezt használom!

Prednosti

Nincs hasfájás

Mane

Nincs

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi

28/04/2022

Polska

Polska

Ulubiony smoczek mojego dziecka

Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.

Prednosti

Jakość, akceptowany przez dziecko

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Smoczek antykolkowy

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011