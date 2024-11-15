2 godine garancije
Obustavljeno
2 kom.
Cucla sa brzim protokom
6+ meseci
4.9
od 5
89
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
15/11/2024
Magyarország
Az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező cumi
Kisfiam eleinte nagyon hasfájós volt, kapott tápszeres kiegészítést és lefejt anyatejet is. Mivel bimbóvédős volt, nagyon sok levegőt nyelt le evés közben amitől fájt a hasa, ezért kerestem egy olyan etetőcumit ami végre nem okozott neki fájdalmakat evés után. Többet is kipróbáltunk amíg megtaláltam az Avent Anti-colic cumit. De mióta ezt használjuk,megszűnt a hasfájása a kicsinek. Nagyon tetszik benne az, hogy nem tudja a cumi részt össze szippantani, nem kell kivenni a szájábol éves közben azért hogy levegőt tudjon szívni a cumi magába.
Prednosti
Valóban a használata mellett elmúlt a baba hasfájása, nem nyel le annyi levegőt mint más márkák hasonló termékeivel
Mane
Kicsit nehezen fogadta el, hosszabb ideig kellett próbálkozni, míg végül meghozta a várt eredményt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi
Mandula 20
14/08/2023
Magyarország
Az igazi
Kellett pár hét mire rátalaltam, de sokkal kevesebb volt a hasfájása a kislányomnak. Most jön a tesó és nála is csak ezt használom!
Prednosti
Nincs hasfájás
Mane
Nincs
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Anti-colic cumi
Józefina
28/04/2022
Polska
Ulubiony smoczek mojego dziecka
Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.
Prednosti
Jakość, akceptowany przez dziecko
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011