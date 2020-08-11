2 godine garancije
Obustavljeno
2 kom.
Cucla sa promenljivim protokom
3+ meseca
4.5
od 5
26
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Liniuță
11/08/2020
România
Verifikovani kupac
Foarte bune
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici
Sca!
26/06/2020
România
Verifikovani kupac
Ceea ce doream
Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Deo promocije
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Prednosti
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011