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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF635/27

4.5
| (26) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
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Kompatibilni proizvodi
Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF660/17

Classic PES flašica za bebe

Classic PES flašica za bebe

SCF663/17

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 kom.

  • Cucla sa promenljivim protokom

  • 3+ meseca

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

26

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

1

11/08/2020

România

România

Verifikovani kupac

Foarte bune

Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici

26/06/2020

România

România

Verifikovani kupac

Ceea ce doream

Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Tetină anticolici

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

top produkt!

S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.

Prednosti

tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF635/27 Antikolikový dudlík

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011