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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventCucla za sprečavanje grčeva

SCF636/27

4.9
| (36) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naša cucla protiv grčeva je dizajnirana za hranjenje bez prekida. Vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka. Rebrasta tekstura sprečava slepljivanje cucle i smanjuje prekide i nelagodnosti tokom hranjenja.
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Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 komada

  • Protok za gustu hranu

  • 6+ meseci

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

36

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny produkt solidnie wykonany

Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie

Prednosti

Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom

Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.

Prednosti

wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Super smoczki

Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.

  4. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011