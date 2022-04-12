2 godine garancije
Obustavljeno
2 komada
Protok za gustu hranu
6+ meseci
4.9
od 5
36
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Prednosti
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom
Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.
Prednosti
wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Super smoczki
Smoczki są naprawdę dobrze wykonane, moje dziecko nie miało żadnego problemu z korzystaniem z niego. Wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie i widać, że przy produkcji zostały użyte naprawdę porządne materiały. Polecam każdej mamie!
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Ova recenzija je napisana za SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011