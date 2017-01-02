2 godine garancije
Obustavljeno
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
siklop
02/01/2017
България
Verifikovani kupac
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni