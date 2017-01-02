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  • Podstiče jedenje putem zabavnog učenja
  • Podstiče jedenje putem zabavnog učenja
  • Podstiče jedenje putem zabavnog učenja
  • Podstiče jedenje putem zabavnog učenja

Obustavljeno

Philips AventAvent Prilagodljiva kašika za učenje 6+ meseci

SCF722/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Podstiče jedenje putem zabavnog učenja
Philips Avent prilagodljiva kašika za učenje specijalno je dizajnirana kako bi vašem detetu pomogla da nauči da se samostalno hrani. Ima savitljivu dršku i vrh koje možete da prilagođavate ruci i potrebama deteta kako raste.
Pogledajte sve prednosti

Pomaže vašem detetu da stekne veštine samostalnog hranjenja

Podstiče jedenje putem zabavnog učenja

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/01/2017

България

България

Verifikovani kupac

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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