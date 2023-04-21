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Obustavljeno

Philips AventSCF796/01 Straw Cups

SCF796/01

4.8
| (217) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
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4.8

od 5

217

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

21/04/2023

Srbija

Srbija

Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema

Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne

Prednosti

Kvalitet, dizajn

Mane

Mala milimetraza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Fenomenalna stvarcica

Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

20/04/2023

Srbija

Srbija

Predivna flašica, vrlo praktična

Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups

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