2 godine garancije
Obustavljeno
4.8
od 5
217
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Mima111222333444
21/04/2023
Srbija
Deo promocije
Odličan, beba je lako prihvatila i bez problema
Beba je lako prihvatila i bez problema počela da pije vodu, sokic i ostalo iz Ive flasice. Ne odvajamo se od ne
Prednosti
Kvalitet, dizajn
Mane
Mala milimetraza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups
Milicaisrdjan
21/04/2023
Srbija
Deo promocije
Fenomenalna stvarcica
Mi je koristimo bas dugo mislim da smo je sa oko godinu dana kupili Sada imamo 3 Pregrizlii smo slamcicu taman bi nam dobro došla nova
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups
Jaaaaaaaa
20/04/2023
Srbija
Deo promocije
Predivna flašica, vrlo praktična
Flašica je jako praktična, ne prosipa se, zatvarač je stalno na flašicom pa se ne može lako izgubiti što je sa prethodnim flašicama bio slučaj. Dete se lako prilagodili ovom modelu, pije dosta više tečnosti nego sa prethodnim flašicama. Dizajn, boje, sve je predivno i po mom ukusu.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF796/01 Straw Cups