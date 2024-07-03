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Obustavljeno

Philips AventSCF798/01 Straw Cups

SCF798/01

4.6
| (479) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
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4.6

od 5

479

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

03/07/2024

Srbija

Srbija

Najbolje flasice

Do samog kraja smo ih koristili, izdrzljive, i beba oh je prihvatila savrseno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Predigra flašica za vodu i sok

Dete bez problema i prosipanja pije, do poslednje kapi

Prednosti

Dizajn i praktičnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

21/04/2023

Srbija

Srbija

Sara konačno pije vodu

Idealan proizvod za vežbu da dete samostalno pije. Praktičan oblik koji dete sa lakoćom drži.

Prednosti

Materijal, oblik, atraktivni izgled

Mane

Jedina mana je što nam se pokidala slamčica a ne možemo naći samo taj deo da zamenimo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups

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