2 godine garancije
Obustavljeno
4.6
od 5
479
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Jelena2506
03/07/2024
Srbija
Najbolje flasice
Do samog kraja smo ih koristili, izdrzljive, i beba oh je prihvatila savrseno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups
SK2617
21/04/2023
Srbija
Deo promocije
Predigra flašica za vodu i sok
Dete bez problema i prosipanja pije, do poslednje kapi
Prednosti
Dizajn i praktičnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups
Sarinamama
21/04/2023
Srbija
Deo promocije
Sara konačno pije vodu
Idealan proizvod za vežbu da dete samostalno pije. Praktičan oblik koji dete sa lakoćom drži.
Prednosti
Materijal, oblik, atraktivni izgled
Mane
Jedina mana je što nam se pokidala slamčica a ne možemo naći samo taj deo da zamenimo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF798/02 Straw Cups