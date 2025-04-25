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Obustavljeno

Philips Avent- SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

SCF802/01

4.3
| (43) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
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4.3

od 5

43

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Prednosti

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

31/05/2022

Magyarország

Magyarország

Rágásnak is ellenáll

A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

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