2 godine garancije
Obustavljeno
4.3
od 5
43
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Prednosti
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Manó14
31/05/2022
Magyarország
Rágásnak is ellenáll
A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár