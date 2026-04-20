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Obustavljeno

Philips AventSCF804/03 Hard spout cup

SCF804/03

4.3
| (42) Komentari | 82% preporučuje ovaj proizvod
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4.3

od 5

42

Komentari

82%

preporučuje ovaj proizvod

20/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena

Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi

Prednosti

Sigurna i pouzdana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

14/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i kvalitetan proizvod

Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli

Prednosti

Kvaliteta i jednostavnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

08/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!

Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

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  • Povrat u roku od 30 dana