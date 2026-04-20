2 godine garancije
Obustavljeno
4.3
od 5
42
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
dorke78
20/04/2026
Hrvatska
Savrsena
Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi
Prednosti
Sigurna i pouzdana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
janica5
14/04/2026
Hrvatska
Dobar i kvalitetan proizvod
Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli
Prednosti
Kvaliteta i jednostavnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
kukili07
08/04/2026
Hrvatska
Deo promocije
Odlican proizvod!
Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom