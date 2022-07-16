2 godine garancije
Obustavljeno
4.8
od 5
241
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Sanci13
16/07/2022
Hrvatska
Bocica je zaakon
Od kad smo isprobali ovu bocicu druge vise ne postoje.Znaci najbolja bocica na trzistu a od velike pomoci nasim malisanima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Katja34
02/05/2022
Hrvatska
Proizvod br 1 kod nas u kuci
Koristimo Avent bočice 9 godina,nemam puno za reci osim da ste br 1 kod nas,najbolji❤️
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Blizanke
02/10/2020
Hrvatska
Bez grceva uz philips bocice
Derinitivno najbolje bocice,otkad imamo njih moje blizanke nemaju grceve,sve preporuke za ove bocice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™