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Obustavljeno

Philips AventSCF810/14 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF810/14

4.8
| (241) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
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4.8

od 5

241

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

16/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Bocica je zaakon

Od kad smo isprobali ovu bocicu druge vise ne postoje.Znaci najbolja bocica na trzistu a od velike pomoci nasim malisanima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

02/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod br 1 kod nas u kuci

Koristimo Avent bočice 9 godina,nemam puno za reci osim da ste br 1 kod nas,najbolji❤️

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

02/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Bez grceva uz philips bocice

Derinitivno najbolje bocice,otkad imamo njih moje blizanke nemaju grceve,sve preporuke za ove bocice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF810/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

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