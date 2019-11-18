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Obustavljeno

Philips AventSCF813/14 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/14

4.9
| (222) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
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4.9

od 5

222

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3

18/11/2019

Hrvatska

Hrvatska

Testirano na dvije bebe odjednom :)

Majka sam blizanki starih 3 mjeseca. Kupila sam ove bočice kad su bebe bile stare mjesec dana jer je jedna beba dosta bljuckala. Cure nisu ime grčeve, a bljucanje se značajno smanjilo. Baš danas sam kupila nove dudice 3+ mjeseca. Sve preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

03/06/2019

Hrvatska

Hrvatska

AirFree bočica

Nama je super jer na maloj bocici od 125ml se nalazi duda(0+mjeseci) koja ima jako malu rupicu. Nasa beba je jako halapljivo jela i onda se desavalo da se zagrcne od mlijeka i zraka. Od kad koristimo tu bocici i dudu toga vise nema a moze se duda kombinirati i sa vecim bocicama. Sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

21/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je vrlo učinkovit

Jako sam zadovoljna i razlika je očita, puno je lakše meni i mojoj bebi, sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™

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