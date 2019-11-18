2 godine garancije
Obustavljeno
4.9
od 5
222
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
TwinMama2
18/11/2019
Hrvatska
Testirano na dvije bebe odjednom :)
Majka sam blizanki starih 3 mjeseca. Kupila sam ove bočice kad su bebe bile stare mjesec dana jer je jedna beba dosta bljuckala. Cure nisu ime grčeve, a bljucanje se značajno smanjilo. Baš danas sam kupila nove dudice 3+ mjeseca. Sve preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Dajana28
03/06/2019
Hrvatska
AirFree bočica
Nama je super jer na maloj bocici od 125ml se nalazi duda(0+mjeseci) koja ima jako malu rupicu. Nasa beba je jako halapljivo jela i onda se desavalo da se zagrcne od mlijeka i zraka. Od kad koristimo tu bocici i dudu toga vise nema a moze se duda kombinirati i sa vecim bocicama. Sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Glorija21
21/05/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod je vrlo učinkovit
Jako sam zadovoljna i razlika je očita, puno je lakše meni i mojoj bebi, sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF813/14 Za sprječavanje kolika s ventilskim umetkom AirFree™