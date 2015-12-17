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Obustavljeno

Philips AventSCF816/17 Anti-colic baby bottle

SCF816/17

4.9
| (140) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
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4.9

od 5

140

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

17/12/2015

България

България

Много сме доволни

Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Prednosti

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Prednosti

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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