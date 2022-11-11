2 godine garancije
Obustavljeno
SCF260/37
SCF271/20
SCF276/42
SCF255/54
SCF274/34
SCF271/06
SCF255/12
SCF260/22
SCF271/07
SCF274/26
Zdravo kuvanje na pari
Kuvajte i miksujte u jednoj posudi
Jednostavna upotreba i čišćenje
Saveti i recepti za odvikavanje od dojenja
Kuvanje na pari je zdravo. Naša jedinstvena tehnologija omogućava pari da cirkuliše odozdo nagore, čime se garantuje ravnomerno kuvanje svih sastojaka, bez ključanja. Dobri sastojci, tekstura i tečnosti od kuvanja zadržavaju se za miksovanje.
Sve što vam je potrebno za pravljenje hranljivih obroka za bebe dostupno je u jednoj posudi. Nakon kuvanja sastojaka na pari, potrebno je samo da podignete posudu, okrenete je i fiksirate, pa da miksujete do željene konzistencije.
Od veoma fino ispasiranog voća i povrća, preko kombinovanja mesa, ribe i mahunarki, do tekstura sa krupnijim komadima. Naš 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže u pripremi raznovrsne hrane u svim fazama odvikavanja od dojenja i hranjenja.
4.8
od 5
336
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Andland
11/11/2022
Srbija
Procesor nezamjenjiv za zauzete mame
Za svakog ko ima puno svakodnevnih obaveza ovaj aparat je doslovno must have. Za 20ak minuta imate zdrav obrok za bebu i samo jednu posudu za oprati, rekla bih da lakse i bolje ne moze. Takodje, ako vam treba poklon za novopecenu mamu, ne trazite dalje, bice vam zahvalna.:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF870/20 2 u 1 aparat za kuvanje na pari i blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF870/20 2 u 1 aparat za kuvanje na pari i blender
ОкиДоки
23/08/2022
Srbija
Препоручујем га свим мама
Одличан је јер кувањем на пари намерниве задржавају сву хранљиву вредност за наше најмлађе, а при припреми кашице прљамо само једну посуду.
Mane
Могао ми да има мало већу запремину
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe
MilicaMica
27/05/2022
Srbija
Deo promocije
Svima preporucujem
Preporucujem svima mnogo mi se dopada nikad ne bih menjala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF870/22 2-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe
Zasnovano na onlajn anketi o zadovoljstvu sprovedenoj globalno sa 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine.