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  • Accurate temperature
  • Accurate temperature
  • Accurate temperature
  • Accurate temperature

Obustavljeno

Philips AventTermometar za bebinu kupku i sobu

SCH550/20

4.2
| (10) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Accurate temperature
Philips Avent digitalni termometar za kupatilo i sobu pruža praktičan način praćenja temperature u kadi i bebinoj sobi. Takođe je dizajniran i testiran kao bezbedna i zabavna igračka za kupanje.
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Termometar za bebe pluta u vodi

Accurate temperature

  • Plavi cvet

Precizno očitanje temperature u kupatilu i spavaćoj sobi

Ovim digitalnim termometrom možete da odredite idealnu temperaturu kupke, odnosno idealnu sobnu temperaturu za bebu. Beba će se najugodnije osećati u kupki ako je temperatura vode između 36,5 °C i 38 °C. Voda temperature od 39 °C ili više je prevruća i može opeći vašu bebu! Idealna sobna temperatura dok beba spava iznosi oko 18 °C.

Usklađen sa svim važećim standardima za bezbednost igračaka

Usklađen sa svim važećim standardima za bezbednost igračaka

Proizvodi usklađeni sa standardima za igračke detaljno su testirani kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju važeće norme i da li su u potpunosti bezbedni.

Pluta na vodi

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

10

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji na svijetu

Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Korisno i jednostavno

Sigurna gumena igračka koja je nezamjenjiva pri određivanju temperature vode kod kupanja bebe. Sa ovim termometrom ne možete pogriješiti. Gumen je i mekan, beba ga može i grickati. Siguran je i pluta na vodi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

06/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Siguran i učinkovit

Termometar je siguran, gumenast na dodir . Veće bebe mogu ga i grickati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana