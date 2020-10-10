2 godine garancije
Obustavljeno
Plavi cvet
Ovim digitalnim termometrom možete da odredite idealnu temperaturu kupke, odnosno idealnu sobnu temperaturu za bebu. Beba će se najugodnije osećati u kupki ako je temperatura vode između 36,5 °C i 38 °C. Voda temperature od 39 °C ili više je prevruća i može opeći vašu bebu! Idealna sobna temperatura dok beba spava iznosi oko 18 °C.
Proizvodi usklađeni sa standardima za igračke detaljno su testirani kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju važeće norme i da li su u potpunosti bezbedni.
4.2
od 5
10
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Marica23
10/10/2020
Hrvatska
Najbolji na svijetu
Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Gloglo
28/01/2018
Hrvatska
Korisno i jednostavno
Sigurna gumena igračka koja je nezamjenjiva pri određivanju temperature vode kod kupanja bebe. Sa ovim termometrom ne možete pogriješiti. Gumen je i mekan, beba ga može i grickati. Siguran je i pluta na vodi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Gloglo
06/01/2018
Hrvatska
Siguran i učinkovit
Termometar je siguran, gumenast na dodir . Veće bebe mogu ga i grickati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu