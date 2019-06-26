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Obustavljeno

Slušalice sa umecima za uši

SHE1350/00

4.8
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Otvori za bas
Uz poboljšane performanse basa, ove slušalice za unutrašnjost uha udobno prenose kvalitetnu muziku do vaših ušiju.
Pogledajte sve prednosti

za poboljšan zvuk

Otvori za bas

  • Drajveri od 14,8 mm / otvoreni dizajn

  • Umetak za uvo

Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka

Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka sa bogatim dubokim basom.

Drajver zvučnika od 14,8 mm optimizuje udobnost nošenja

Mali taman da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik od 14,8 mm je idealne veličine da uživate u toku slušanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/06/2019

България

България

Страхотни слушалки!

Всякакви слушалки тип тапички са ми страшно неудобни и от години ползвам само тези. Цената им е повече от добра и издържат с години. Препоръчвам!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Слушалки с микрокапсули

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Слушалки с микрокапсули

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Sluchátka do uší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Sluchátka do uší

07/05/2019

România

România

CASTI AUDIO DE CALITATE

Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1350 Căşti cu difuzor auricular

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