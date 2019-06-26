2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 14,8 mm / otvoreni dizajn
Umetak za uvo
Otvori za ritam basa omogućavaju kretanje vazduha radi boljeg zvuka sa bogatim dubokim basom.
Mali taman da stane u uho, a dovoljno velik da pruža precizan zvuk bez izobličenja, zvučnik od 14,8 mm je idealne veličine da uživate u toku slušanja.
4.8
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
orangem0on
26/06/2019
България
Страхотни слушалки!
Всякакви слушалки тип тапички са ми страшно неудобни и от години ползвам само тези. Цената им е повече от добра и издържат с години. Препоръчвам!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Слушалки с микрокапсули
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Слушалки с микрокапсули
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Sluchátka do uší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Sluchátka do uší
MarianMadalin
07/05/2019
România
CASTI AUDIO DE CALITATE
Foarte bune castile, compatibile cu majoritatea dispozitivelor, telefoane, tablete, laptopuri, mp3 playere, se aud foarte bine, pot fi purtate cu usurinta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Căşti cu difuzor auricular
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1350 Căşti cu difuzor auricular