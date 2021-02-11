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Obustavljeno

SHL4405WT Headphones with mic

SHL4405WT/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.

Mekani jastučići za uši pružaju udobnost pri dugom nošenju

Mekani jastučići za uši pružaju udobnost pri dugom nošenju

Mekani jastučići za uši i nagnuti drajveri idealni su za udobnost pri dugom nošenju.

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Prednosti

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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