2 godine garancije
Obustavljeno
SHL4405WT/00
Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.
Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.
Mekani jastučići za uši i nagnuti drajveri idealni su za udobnost pri dugom nošenju.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Prednosti
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem