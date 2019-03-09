2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Ravno sklapanje
Mekani jastučići za uši omogućavaju duže slušanje omiljenih numera.
Lagani materijal korišćen je za traka za glavu
Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Căşti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Căşti
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Słuchawki
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Headband headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHL5000 Headband headphones