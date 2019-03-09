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  • Iz ljubavi prema muzici
  • Iz ljubavi prema muzici

Obustavljeno

Slušalice

SHL5000/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Iz ljubavi prema muzici
Ove slušalice su dizajnirane za uživanje u muzici, gde god da se nalazite. Mekani jastučići omogućavaju vam da duže slušate omiljene numere. Odlični kvalitet zvuka pruža novi doživljaj slušanja.
Pogledajte sve prednosti

Gde god da krenete!

Iz ljubavi prema muzici

  • Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Ravno sklapanje

Mekani jastučići za uši za duže slušanje

Mekani jastučići za uši omogućavaju duže slušanje omiljenih numera.

Traka za glavu male težine povećava udobnost pri nošenju i doprinosi izdržljivosti

Lagani materijal korišćen je za traka za glavu

Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja

Slušalica se sklapa radi lakog odlaganja i nošenja

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Căşti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Căşti

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Słuchawki

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Headband headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHL5000 Headband headphones

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana