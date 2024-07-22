Pojmovi za pretragu

    Prenosivi FM/AM radio

    TAR2509/10

    Klasični saputnik

    Volite radio? Od kuhinje, preko garaže do bašte, ovaj prenosivi FM/AM analogni radio postojano će reprodukovati vaše omiljene stanice. Zvuči odlično, napaja se iz utičnice ili na baterije i ima praktični LED indikator – pa ćete znati kada je stanica savršeno podešena.

    Prenosivi FM/AM radio

    • FM/AM
    • Analogno pretraživanje
    • Napajanje AC ili pomoću baterije
    Klasični dizajn, jasan prijem, lako biranje stanica

    Analogno pretraživanje omogućava lako pronalaženje stanica koje volite na ovom prenosivom FM/AM radiju. Samo okrenite točkić za traženje stanica sa bočne strane radija, a na velikom, jasnom prozoru možete da vidite koju frekvenciju ste izabrali. LED indikator se uključuje kada je signal jak.

    Prebacivanje između režima za vesti i muziku. Kontrola zvuka.

    Izvucite maksimum iz muzike uz režim za muziku. Prebacite na režim za vesti kada slušate vesti ili omiljenu radio emisiju. Šta god da volite, zvučnik od 3,5" garantuje dobar, jasan zvuk.

    Jednostavne komande. Veliki točkić za jačinu zvuka.

    Nikada neće biti potrebe da tražite komande za jačinu zvuka na ovom radiju! Pored velikog točkića za jačinu zvuka, ovaj radio ima prekidače sa gornje strane za prebacivanje između FM/AM signala i režima zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

    Stavite ga bilo gde

    Gde god da volite da slušate, ovaj radio može da ide sa vama. Povežite ga na zidnu utičnicu ili umetnite dve baterije veličine D i krenite napolje. Savršeno će vam praviti društvo uz čašu vina na balkonu ili na pikniku u dvorištu.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      300 mW
      Zvučni sistem
      Mono
      Poboljšanje zvuka
      regulisanje tona
      Kontrola jačine zvuka
      rotaciono (analogno)

    • Zvučnici

      Prečnik drajvera punog opsega
      3,5"
      Broj drajvera punog opsega
      1

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth
      Ne
      Audio/video izlaz
      Slušalice (3,5 mm)
      Audio in
      Ne

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Opseg tjunera
      • FM
      • AM
      RDS
      Ne

    • Napajanje

      Tip baterije
      Veličina D (LR20)
      Napon baterije
      1.5  V
      Napajanje
      • 220–240 V
      • 50/60 Hz
      Broj baterija
      2

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      19.3  cm
      Način pakovanja
      Kutija
      Tip postavljanja na policu
      Ležeći
      Širina
      29  cm
      Dubina
      9.3  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      Bruto težina
      1.1  kg
      Neto težina
      0.885  kg
      Tarirana težina
      0.215  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      14.95  cm
      Širina
      21  cm
      Dubina
      6.63  cm
      Težina
      0.668  kg

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Kabl za napajanje naizm.strujom
      • Vodič za brzi početak
      • Garantni list

    • Alarm

      Broj alarma
      Ne
      Odlaganje (ponavljanje alarma)
      Ne

    Šta je u kutiji?

    Ostale stavke u kutiji

    • Kabl za napajanje naizm.strujom
    • Vodič za brzi početak
    • Garantni list
