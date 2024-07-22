Ostale stavke u kutiji
- Kabl za napajanje naizm.strujom
- Vodič za brzi početak
- Garantni list
TAR2509/10
Klasični saputnik
Volite radio? Od kuhinje, preko garaže do bašte, ovaj prenosivi FM/AM analogni radio postojano će reprodukovati vaše omiljene stanice. Zvuči odlično, napaja se iz utičnice ili na baterije i ima praktični LED indikator – pa ćete znati kada je stanica savršeno podešena.Pogledajte sve pogodnosti
Analogno pretraživanje omogućava lako pronalaženje stanica koje volite na ovom prenosivom FM/AM radiju. Samo okrenite točkić za traženje stanica sa bočne strane radija, a na velikom, jasnom prozoru možete da vidite koju frekvenciju ste izabrali. LED indikator se uključuje kada je signal jak.
Izvucite maksimum iz muzike uz režim za muziku. Prebacite na režim za vesti kada slušate vesti ili omiljenu radio emisiju. Šta god da volite, zvučnik od 3,5" garantuje dobar, jasan zvuk.
Nikada neće biti potrebe da tražite komande za jačinu zvuka na ovom radiju! Pored velikog točkića za jačinu zvuka, ovaj radio ima prekidače sa gornje strane za prebacivanje između FM/AM signala i režima zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.
Gde god da volite da slušate, ovaj radio može da ide sa vama. Povežite ga na zidnu utičnicu ili umetnite dve baterije veličine D i krenite napolje. Savršeno će vam praviti društvo uz čašu vina na balkonu ili na pikniku u dvorištu.
Zvuk
Zvučnici
Mogućnost priključivanja
Podešivač / Prijem / Prenos
Napajanje
Dimenzije pakovanja
Dimenzije proizvoda
Dodaci
Alarm
