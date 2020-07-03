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Obustavljeno

7000 seriesBežične slušalice

TAST702BK/00

4.9
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Oslobodite se kablova.
Ove potpuno bežične sportske slušalice za unutrašnjost uha potpuno su otporne na znojenje. IPX5 otpornost na prskanje i tehnologija UV čišćenja omogućavaju vam da održite svežinu, bez obzira na to koliko naporno vežbate. Dobijate do 24 sata reprodukcije, uz prenosivu futrolu za punjenje.
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Slobodno trenirajte.

Oslobodite se kablova.

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • 6+18 sati reprodukcije

  • Sigurni dizajn

Mekani gumirani držači. Sigurno i udobno.

Tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši, za savršeno prianjanje. Fleksibilni držači bezbedno prianjaju na ušnu školjku. Bez obzira na to koliko intenzivno vežbate, ove sportske slušalice ostaju na svom mestu.

Savršeno prianjanje, odlična pasivna izolacija buke.

Bez obzira na to koliko intenzivno vežbate, ove sportske slušalice ostaju na svom mestu. Fleksibilni držači bezbedno prianjaju na ušnu školjku. Izmenjivi gumeni umeci za uši (mali, srednji, veliki) omogućavaju vam da izaberete savršeno prianjanje.

Pametno uparivanje. Automatsko pronalaženje Bluetooth uređaja.

Intuitivna dugmad vam omogućavaju da pauzirate plejlistu, odgovorite na poziv bez uzimanja pametnog telefona u ruke. Slušalice su spremne za uparivanje čim uključite Bluetooth. Nakon uparivanja, pamte poslednji uređaj sa kojim su bile uparene.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

vrhunske športne slušalke

za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.

Prednosti

vzdržljivost baterije, pralne, udobne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

daleč najboljše slušalke kar jih imam

Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.

Prednosti

prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

16/04/2020

Slovenija

Slovenija

Prvi vtis: Noroooo

Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

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