2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
6+18 sati reprodukcije
Sigurni dizajn
Tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši, za savršeno prianjanje. Fleksibilni držači bezbedno prianjaju na ušnu školjku. Bez obzira na to koliko intenzivno vežbate, ove sportske slušalice ostaju na svom mestu.
Bez obzira na to koliko intenzivno vežbate, ove sportske slušalice ostaju na svom mestu. Fleksibilni držači bezbedno prianjaju na ušnu školjku. Izmenjivi gumeni umeci za uši (mali, srednji, veliki) omogućavaju vam da izaberete savršeno prianjanje.
Intuitivna dugmad vam omogućavaju da pauzirate plejlistu, odgovorite na poziv bez uzimanja pametnog telefona u ruke. Slušalice su spremne za uparivanje čim uključite Bluetooth. Nakon uparivanja, pamte poslednji uređaj sa kojim su bile uparene.
4.9
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
vrhunske športne slušalke
za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.
Prednosti
vzdržljivost baterije, pralne, udobne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Davorin
12/05/2020
Slovenija
daleč najboljše slušalke kar jih imam
Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.
Prednosti
prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
FranceP
16/04/2020
Slovenija
Prvi vtis: Noroooo
Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Stvarni rezultati se mogu razlikovati