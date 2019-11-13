Philips Fidelio X2 to duże, eleganckie słuchawki z przetwornikami 50mm o konstrukcji otwartej. Philips wykonał kawał dobrej roboty, aby zwrócić naszą uwagę z powrotem na swoje produkty. Zdecydował się na powielenie udanego wzoru słuchawek X1 z małymi zmianami kosmetycznymi i sporymi technicznymi. X2 mają nowe przetworniki, które wykorzystują technologię wielowarstwowej membrany. To, jak się twierdzi firma, daje bardziej precyzyjne basy i czystsze, bardziej przejrzyste tony wysokie. Muzyka brzmi przestrzennie z nastawieniem na przejrzystość i swobodę. W tle słychać wiele szczegółów. Jest bardzo dobra separacja instrumentów i wgląd od góry do dołu w odsłuchiwany utwór. Scena jest duża i wyważona, z doskonałą głębią i separacją. Prezentacja jest spójna a bas bardzo rytmiczny i punktualny, doskonale dociążony jak na konstrukcję otwartą. Potrafi zejść bardzo nisko, jednak bez eksponowania. Jest bardzo dobrze zestrojony i odnajduje się w każdym gatunku muzyki. Brawo. Średnica jest neutralna, jasna i czysta, to zakres bardziej szczegółowy, nadaje brzmieniu klarowności i nowoczesności. Wysokie tony mogłyby mieć więcej powietrza i wybrzmiewać nieco dłużej. Są jednak precyzyjne i szybkie. Słuchawki Philips Fidelio X2 są melodyjne, dynamiczne i wspaniale kontrolują muzykę. Brzmienie raczej neutralne z lekko wyeksponowanym dołem i górą, która czasami ma tendencje do sybilantów. Scena prezentowana jest bardzo dobrze - szeroko, z ładną lokalizacją źródeł pozornych, przestrzenią i głębią. Śledzenie poszczególnych muzyków, czy instrumentów nie stwarza w X2 żadnego problemu. Fidelio X2 potrafią przykuć uwagę na wiele godzin. Słuchawki prezentują się gustownie – połączenie tytanowego koloru muszli, czarnej skóry i weluru z precyzyjnie obrobionymi metalowymi elementami to zdecydowany plus Fidelio X2. Philipsowi udało się uzyskać brzmienie na wysokim pułapie, godne konkurowania z dużymi markami audio. To komfortowe słuchawki a projekt przyjemny dla ucha i oka.