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Obustavljeno

Philips FidelioFidelio X2 Headphones

X2/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/11/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

uwielbiam te słuchawki. szukałem swojego dźwieku wiele lat zanim zozumiałem czego chcę. te słuchawki są tego najbliżej. trzeba lubic bas i ciemny dźwiek żeby sie podobały, bo grają nisko. góra jest wyraźna ale nie syczy. talerze potrafia zabrzmieć ostro jeśli takie jest nagranie ale generalnuie to sie nie zmeczysz za ostrym dźwiekiem. duza średnica o niskiej barwie, której bas nie przytłumia. natomiast bas schodzi do piekieł. moze jest lekko za szeroki, czasami moze go być za dużo. trzeba je sparować razej ze sprzętem jaśniejszym, z twardym basem. u mnie chodzą z nuforcen i hifimanem i efekt jest wyborny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Słuchawki

05/03/2016

România

România

Super casti

Citind pe siteurile pentru audiofili am vazut cateva comentarii de Fidelio X2 dupa care am vazut foarte multe review-uri si m-am hotarat sa le cumpar .Dupa mine sunt cele mai bune si confortabile casti pe care le-am avut sau ascultat.Merita toti banii din privinta mea .Respect Philips !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Headphones

04/11/2016

Polska

Polska

Słuchawki godne polecenia

Philips Fidelio X2 to duże, eleganckie słuchawki z przetwornikami 50mm o konstrukcji otwartej. Philips wykonał kawał dobrej roboty, aby zwrócić naszą uwagę z powrotem na swoje produkty. Zdecydował się na powielenie udanego wzoru słuchawek X1 z małymi zmianami kosmetycznymi i sporymi technicznymi. X2 mają nowe przetworniki, które wykorzystują technologię wielowarstwowej membrany. To, jak się twierdzi firma, daje bardziej precyzyjne basy i czystsze, bardziej przejrzyste tony wysokie. Muzyka brzmi przestrzennie z nastawieniem na przejrzystość i swobodę. W tle słychać wiele szczegółów. Jest bardzo dobra separacja instrumentów i wgląd od góry do dołu w odsłuchiwany utwór. Scena jest duża i wyważona, z doskonałą głębią i separacją. Prezentacja jest spójna a bas bardzo rytmiczny i punktualny, doskonale dociążony jak na konstrukcję otwartą. Potrafi zejść bardzo nisko, jednak bez eksponowania. Jest bardzo dobrze zestrojony i odnajduje się w każdym gatunku muzyki. Brawo. Średnica jest neutralna, jasna i czysta, to zakres bardziej szczegółowy, nadaje brzmieniu klarowności i nowoczesności. Wysokie tony mogłyby mieć więcej powietrza i wybrzmiewać nieco dłużej. Są jednak precyzyjne i szybkie. Słuchawki Philips Fidelio X2 są melodyjne, dynamiczne i wspaniale kontrolują muzykę. Brzmienie raczej neutralne z lekko wyeksponowanym dołem i górą, która czasami ma tendencje do sybilantów. Scena prezentowana jest bardzo dobrze - szeroko, z ładną lokalizacją źródeł pozornych, przestrzenią i głębią. Śledzenie poszczególnych muzyków, czy instrumentów nie stwarza w X2 żadnego problemu. Fidelio X2 potrafią przykuć uwagę na wiele godzin. Słuchawki prezentują się gustownie – połączenie tytanowego koloru muszli, czarnej skóry i weluru z precyzyjnie obrobionymi metalowymi elementami to zdecydowany plus Fidelio X2. Philipsowi udało się uzyskać brzmienie na wysokim pułapie, godne konkurowania z dużymi markami audio. To komfortowe słuchawki a projekt przyjemny dla ucha i oka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2 Słuchawki

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