Hvala vam što ste odabrali ovu aplikaciju („Aplikacija“).Ova Aplikacija može da se koristi u kombinaciji sa kompatibilnim Philipselektričnim brijačem („Proizvod“) ili kao samostalna aplikacija.

Proizvod i softver ugrađen u Proizvod (i sva ažuriranja u vezi sanjim) („Softver proizvoda“) i Aplikacija („Aplikativni softver“)zajednički se nazivaju „Usluge“.

Da biste mogli u potpunosti da koristite Usluge koje vam nudiPhilips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, theNetherlands („Philips“), potrebno je da:

a. preuzmete Aplikaciju; b. prihvatite uslove i odredbe za korišćenje Usluga, navedene unastavku, („Uslovi“); c. potvrdite da je Aplikacija formalni kanal komunikacije izmeđuvas i kompanije Philips, npr. u vezi sa bilo kakvim promenama u Uslugama iliUslovima koji se odnose na te Usluge („Formalna komunikacija“); d. potvrdite da se Usluge oslanjaju na dostupnostinfrastrukture/sistemskih zahteva i usluga trećih strana (kao što je dobavljačinternet usluga, operater ili drugi), bez obzira na to da li pod ugovorom savama ili kompanijom Philips. e. aktivirate Usluge povezivanjem Proizvoda, kao što je navedeno uuputstvima za upotrebu.

Korisnička podrška: Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi saProizvodima, Uslugama ili ovim Uslovima, obratite se korisničkoj podršcikompanije Philips.

Ovi Uslovi i odredbe predstavljaju obavezujući pravni ugovor, akorišćenjem Usluga slažete se da budete obavezani ovim Uslovima. Na korišćenjeUsluga primenjuju se ti Uslovi.

Pregled

Na kupovinu bilo kojeg Proizvoda primenjuje se garancija koja sepruža sa tim Proizvodom („Garancija“). Ta Garancija se smatra dodatkom ovimUslovima i ne narušava zakonska prava u vezi sa garancijom koja imate kaokorisnik u zemlji boravišta.

Suspenzija, raskidanje i obustavljanje

Ovi Uslovi nastavljaju u potpunosti da važe i da se primenjuju svedok pristupate ili koristite Usluge, odnosno do raskidanja u skladu saOdredbama ovih Uslova. Kompanija Philips u svakom trenutku može da (a)suspenduje ili ukine vaša prava na pristupanje ili korišćenje Usluga ili (b)raskine Uslove u vezi sa vama ako kompanija Philips, sa dobrom namerom, smatrada ste Usluge koristili u suprotnosti sa ovim Uslovima. Nakon raskida, višenemate ovlašćenje da koristite niti da pristupate Uslugama.

Philips zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni, suspenduje iliobustavi Usluge, odnosno bilo koji njihov deo, uz obaveštenje ili bez njega.Slažete se da kompanija Philips nema odgovornost prema vama niti bilo kojojtrećoj strani u vezi sa korišćenjem prethodno spomenutog prava.

Nalog i (de)aktiviranje

(a) Nalog možete da kreirate i da koristite Usluge isključivo akoprihvatate i poštujete te Uslove i primenljive zakone. Svako korišćenje ilipristupanje Uslugama od strane osoba mlađih od 14godina strogo je zabranjeno ipredstavlja kršenje ovih Uslova.

(b) Slažete se sa sledećim: (i) Tačno ćete navesti sve informacijeza kontakt i druge informacije koje traži kompanija Philips i odmah ćetekompaniju Philips obavestiti o promenama tih informacija; (ii) Održavaćetepoverljivost informacija za prijavljivanje na Nalog.

Pristupanje i korišćenje

Philips vam daje neprenosivo, neekskluzivno pravo (bez prava napodlicenciranje) da pristupate i koristite Usluge instaliranjem i korišćenjemAplikacije na mobilnim uređajima (bez obzira na to da li je uređaj vaš ilidruge osobe), uz poštovanje Uslova.

Ažuriranja softvera

Pružaćemo neophodna ažuriranja u vremenskom periodu u kojem torazumno možete da očekujete, kao i bar tokom trajanja garancije na Proizvod.Možemo da ažuriramo ili promenimo bilo koju Uslugu, a to možemo da obavimodaljinski bez obaveštenja. U slučajevima gde se usled vašeg delovanja ilinedelovanja ažuriranja ne instaliraju u razumnom roku nakon što postanu dostupna,nećemo snositi odgovornost ni za kakav nedostatak Usluga usled toga. Ažuriranjaili promene podležu ovim (ili novijoj verziji) Uslovima.

Automatska ažuriranja softvera

Philips može da ažurira ili da promeni Softver proizvoda za svojeUsluge, a to može da obavi daljinski bez obaveštenja. Ažuriranja ili promenepodležu ovim (ili novijoj verziji) Uslovima. Philips takođe može da ažuriraAplikativni softver, o čemu ćete dobiti obaveštenje.

Određena ograničenja

Slažete se (a) da nećete koristiti Usluge u suprotnosti sa bilokojim zakonima, propisima ili sudskim nalozima, kao ni u nezakonite iliuvredljive svrhe; (b) da ćete Usluge koristiti isključivo u svrhe koje jepredvidela kompanija Philips; (c) da nećete koristiti Usluge ni na jedan načinkoji može da naškodi kompaniji Philips, njenim dobavljačima usluga ili drugimosobama; (d) da nećete ponovo objavljivati, reprodukovati, distribuirati nitiprimenjivati obrnuti inženjering ni na jedan deo Usluga, i (e) da ćetepoštovati sve druge razumne zahteve ili ograničenja koje od vas traži ili vamnameće kompanija Philips.

Otvoreni kôd

Softver proizvoda i/ili Aplikativni softver može da sadržikomponente koje podležu licenci otvorenog koda, umesto ovim Uslovimakorišćenja. Više informacija o Aplikativnom softveru dostupno je u odeljku Višeinformacija u Aplikaciji. Više informacija o Softveru proizvoda dostupno je ukorisničkom priručniku za proizvod.

Svaki izvorni kôd koji je potrebno ponuditi u skladu saprimenljivim licencama otvorenog koda biće isporučen na zahtev. Obratite se [email protected] na engleskom, uz identifikaciju proizvoda, da bistetražili izvorni kôd, odnosno bilo kakve druge informacije.

Troškovi i nadogradnje koje se plaćaju

Philips pruža pristup Uslugama bez nadoknade. Philips može daodluči da ponudi dodatne Usluge („Nadogradnje koje se plaćaju“) uz nadoknadu.Philips će vas prethodno obavestiti u slučaju da će se Usluga ubuduće pružatiuz nadoknadu. U tom slučaju, možete da odaberete da nastavite da koristiteponuđene Usluge bez nadoknade, ako je primenljivo, da odaberete Nadogradnjukoja se plaća za određenu nadoknadu, odnosno da prekinete sa korišćenjemUsluga.

Korisnički sadržaj

Možda ćete moći da kreirate ili otpremate sadržaj putem Usluga(„Korisnički sadržaj“), a u tom slučaju vi odlučujete šta će biti javnodostupno. Želimo da vi i drugi uživate u našim uslugama, pa nemojte dakoristite naše Usluge na način koji se uobičajeno smatra neprimerenim (naprimer, nepristojan, koji krši zakone i propise, uvredljiv, diskriminatorskiili koji narušava prava drugih osoba).

Korisnički sadržaj ne pruža kompanija Philips, pa mi ne odobravamomišljenja, preporuke niti savete iz njega. Kada delite sadržaj, mi možemo da gakoristimo u sopstvene svrhe, uključujući komercijalne svrhe. Ako ne želite to,najbolje je da budete oprezni u vezi sa tim šta delite.

Treće strane i troškovi trećih strana

Moguće je da ćete prilikom korišćenja Usluga takođe koristitiuslugu, preuzeti softver ili kupiti robu koju nudi treća strana. Na te usluge iproizvode trećih strana mogu da se primenjuju odvojena pravila i ograničenja,nezavisna od ovih Uslova, a potrebno je da ih poštujete u vezi sa tom trećomstranom.

Potvrđujete da ste vi odgovorni za sve troškove koje naplaćujutreće strane, na primer, dobavljač internet usluga ili mobilni operater, uzspecifične zahteve koji vam omogućavaju da koristite Usluge.

Vlasništvo i intelektualna svojina

Kompanija Philips vlasnik je autorskih prava, zaštićenih žigova,servisnih oznaka i prava na prepoznatljivi izgled za sve materijale i sadržajkoji se prikazuju u Uslugama i pomoću njih. Ne smete da reprodukujete, menjate,kreirate izvedena dela, prikazujete, uramljujete, izvodite, objavljujete,distribuirate, rastavljate, prenosite, emitujete niti da delite bilo koji takavmaterijal ili sadržaj ni sa jednom trećom stranom (uključujući prikazivanje ilidistribuiranje materijala pomoću Web lokacije treće strane) bez prethodnogpribavljanja pisane dozvole od kompanije Philips, osim za korišćenje Usluga u predviđenusvrhu. Philips zadržava sva prava koja nisu na drugi način izričito data u ovimUslovima.

Ako pošaljete komentar, predlog ili bilo kakav drugi materijal(„Povratne informacije“) kompaniji Philips u vezi sa Uslugama (ne uključujenelegalni sadržaj), ovim putem dodeljujete svo vlasništvo nad tim Povratniminformacijama kompaniji Philips i potvrđujete da imamo pravo da koristimo iimplementiramo sve takve Povratne informacije na bilo koji način, bezograničenja, bez ikakve obaveze poverljivosti, pripisivanja ili kompenzacijevama, odnosno kompaniji Philips dajete licencu da koristi te Povratne informacijebez ikakvih ograničenja, u meri u kojoj se prethodno navedeno smatraneefektivnim.

Odricanja odgovornosti za garanciju

Cilj nam je da vam pružimo odličan servisni doživljaj. MEĐUTIM,IMAJTE U VIDU DA USLUGE MOŽEMO DA VAM PRUŽAMO SAMO U VIĐENOM I DOSTUPNOMSTANJU, KAO I DA SE NE GARANTUJU PRAVOVREMENOST I REZULTATI KOJE MOŽETE DADOBIJETE POMOĆU USLUGA. Razlog za ovo je, između ostalog, to što dostupnostUsluga takođe zavisi od spoljnih okolnosti, kao što su vaš računar, mobilniuređaj, kabliranje u kući, Wi-Fi mreža, dobavljač internet usluga i mobilnioperater, nad kojima kompanija Philips nema uticaj. Stoga, Philips ne može uvezi sa Uslugama da garantuje sledeće: dostupnost, operativnost, tačnostrezultata, tačnost podataka, čuvanje podataka, dostupnost u svim zemljama,pouzdanost rezultujućih obaveštenja, određeni nivo uštede ili druge monetarneprednosti.

Ograničenje odgovornosti

Koliko god da verujemo u svoje Usluge, uvek postoji mogućnost dastvari ne funkcionišu onako kako bi trebalo. U nezgodnom slučaju da Usluge nefunkcionišu ili da dođe do gubitka sadržaja, primite naše najiskrenijeizvinjenje. Svakako razumemo da je to nezgodno. Nažalost, u maksimalnoj merikoju dozvoljava primenljivi zakon, ne možemo da prihvatimo nikakvu odgovornostza štetu nastalu usled korišćenja Usluga. U SVAKOM SLUČAJU, NISMO ODGOVORNI ZAIZNOSE VEĆE OD TROŠKOVA PLAĆENIH U VEZI SA USLUGAMA.

Formalna komunikacija

Povremeno možemo da ažuriramo ove Uslove. Ako to učinimo, to ćemouraditi putem Formalne komunikacije. Ako napravimo veliku promenu u važnimtačkama ovih Uslova (materijalna promena), o tome ćemo vas obavestiti naočigledan način. Na primer, možemo privremeno da istaknemo nove ili revidiraneodeljke u ovim Uslovima, da privremeno postavimo vidljivo obaveštenje uAplikaciji, odnosno da privremeno dodamo reč „Ažurirano“ u naslov ovih Uslovai/ili u hiperveze koje upućuju na ove Uslove. U nekim slučajevima, takođemožemo da vam pošaljemo i-mejl-poruku ili drugu komunikaciju u kojoj vasobaveštavamo o promenama i izborima koje imate, odnosno radnjama koje možete dapreuzmete pre nego što stupe na snagu. U slučaju da ništa ne preduzmete ili danastavite da koristite Usluge nakon takvih upozorenja ili obaveštenja, odnosnoako prihvatite promene za koje tražimo vaše odobrenje, smatramo da prihvatatete promene.

Nadležni zakon

U meri koju dozvoljava primenljivi zakon, ovi uslovi korišćenja setumače, interpretiraju i vode zakonima Holandije, bez obzira na neusaglašenostodredbi zakona.

Ovaj izbor zakona ne utiče na vaša zagarantovana prava u skladu sazakonima za zaštitu potrošača u vašoj zemlji prebivališta.

Strane ovim prihvataju da se konvencija Ujedinjenih nacija ougovorima za međunarodnu prodaju robe ne primenjuje na ove Uslove.

Na kraju:

Potvrđujete i garantujete da (i) se ne nalazite u zemlji kojapodleže embargu vlade SAD, odnosno zemlji koju je vlada SAD označila kao onukoja podržava terorističke aktivnosti; i (ii) se ne nalazite na listi vlade SADsa entitetima koji imaju zabranu ili ograničenje. Takođe, nepovratno dajeteprodavnici mobilnih

aplikacija u kojoj ste kupili Aplikaciju pravo (smatra se da su oni

prihvatili to pravo) da nametne ove uslove vama kao trećoj strani.

Potvrđujete da nećete direktno niti indirektno izvoziti ili ponovoizvoziti Usluge, Proizvod, Softver proizvoda, Aplikaciju, i/ili Aplikativnisoftver ni u jednu zemlju za izvoz u koju je u skladu sa Uredbom izvozneadministracije Sjedinjenih Američkih Država ili sličnim zakonom/propisom SAD,neophodna izvozna dozvola ili drugo ovlašćenje od strane Vlade SAD, ukolikoprethodno ne pribavite odgovarajuću izvoznu dozvolu ili odobrenje.