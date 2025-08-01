135HDL6015IA/00
Philips Unite LED 6015 sve-u-jednom
Maksimalno povećajte povraćaj investicije (ROI) pomoću ovog izuzetno fleksibilnog dvLED ekrana. Mehanizovan za podizanje i spuštanje, kao i za sklapanje kako bi prošao kroz vrata, ovaj sve-u-jednom ekran se može premeštati po potrebi, uz opciju transportnog kofera za lako premeštanje.
Iskusite superioran kvalitet slike pomoću COB LED tehnologije i finog razmaka između piksela od 1,5 mm. Živopisne boje, duboke crne i ujednačena osvetljenost stvaraju imerzivan vizuelni doživljaj, idealno za profesionalne sale za sastanke, auditorijume i korporativna okruženja.
Maksimalno povećajte uštedu energije bez kompromisa po pitanju kvaliteta ili pouzdanosti. Philips Unite LED 6015 All In One uključuje naš režim pripravnosti ultraniske potrošnje. Trošeći manje od 0,5 W, ova jedinstvena funkcija doprinosi smanjenju operativnih troškova i podržava ciljeve održivosti. Trenutno uključivanje putem daljinskog upravljača osigurava minimalno vreme zastoja kada ste spremni za prezentaciju.
Dizajniran sa pametnom, sklopivom strukturom, podešavanje, transport i skladištenje su praktičniji nego ikad. Besprekoran kada je postavljen, ekran se uredno sklapa za kompaktan transport, štiteći ekran tokom premeštanja i omogućavajući lakši prolaz kroz standardna vrata i u liftove.
Dizajniran za profesionalnu fleksibilnost i poboljšanu mobilnost, Philips Unite LED 6015 All In One uključuje motorizovana kolica koja omogućavaju glatko i bezbedno električno podizanje. Lako podesite visinu ekrana samo jednim pritiskom na dugme, osiguravajući savršen pregled u bilo kom okruženju. Idealan za dinamične prostore, ova funkcija podešavanja visine takođe omogućava jednostavan transport kroz vrata između prostorija i u liftovima između spratova.
Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu, nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Bezbednost je na prvom mestu, pa su uz motorizovano podešavanje visine na uređaju Philips Unite LED 6015 All In One standardno integrisane posebne funkcije, uključujući dugme za hitno zaustavljanje i zaštitu od prikleštenja. Hitno zaustavljanje osigurava brzu reakciju tokom podizanja, dok funkcija zaštite od prikleštenja detektuje prepreke i zaustavlja kretanje kako bi se sprečile povrede ili oštećenje opreme.
Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 11. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, integrisani System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb-aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.
