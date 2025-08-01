Sprečava povrede tokom operacija podizanja i spuštanja

Bezbednost je na prvom mestu, pa su uz motorizovano podešavanje visine na uređaju Philips Unite LED 6015 All In One standardno integrisane posebne funkcije, uključujući dugme za hitno zaustavljanje i zaštitu od prikleštenja. Hitno zaustavljanje osigurava brzu reakciju tokom podizanja, dok funkcija zaštite od prikleštenja detektuje prepreke i zaustavlja kretanje kako bi se sprečile povrede ili oštećenje opreme.