Serija Philips Unite 6000 redefiniše profesionalne LED performanse. Namenski projektovana i stručno specificirana da spoji lakoću instalacije sa naprednim funkcijama i zadivljujućim vizuelnim kvalitetom. Idealno za istinski poslovni uticaj.
Ovaj proizvod ispunjava uslove za povraćaj PDV-a
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Opcije za razmak piksela od 1,2 / 1,5 / 1,8 za ultra oštre vizuelne prikaze.
Pružanje vizuelnih prikaza naprednog kvaliteta sa opcijama panela za: razmak piksela od 1,2 mm sa modulom 14HDL6012IM/00; razmak piksela od 1,5 mm sa modulom 14HDL6015IM/00; razmak piksela od 1,8 mm za modul 14HDL6018IM/00. Živopisne boje, duboki crni tonovi i ujednačena osvetljenost stvaraju impresivno vizuelno iskustvo, idealno za profesionalna okruženja visokog uticaja.
Stope osvežavanja od 3840 Hz osiguravaju fluidno kretanje bez treperenja.
Sa stopama osvežavanja do 3840 Hz, ovi paneli serije Philips Unite LED 6000 pružaju besprekorne vizuelne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju sadržaja koji se brzo kreće i prenose uživo.
Fabrička kalibracija za doslednost na svim modulima.
Fabrička kalibracija garantuje ujednačenu osvetljenost i tačnost boja na svim modulima. Rezultat? Dosledan kvalitet slike koji održava integritet brenda i profesionalne standarde na bilo kojoj skali. Idealno za uvođenje oglašavanja koje donosi prihod.
Tačne boje sa dubinom koja se ističe.
Veća dubina boje poboljšava gradijente, eliminiše pojavu traka i oživljava sadržaj sa više detalja i realizma. Osiguravanje premijum performansi za savršenstvo brendiranja, neprevaziđene prezentacije i impresivne prikaze.
Modularni dizajn se prilagođava svakom prostoru ili potrebi za rezolucijom.
Dizajnirana za fleksibilnost, napredna kontrola osvetljenosti i funkcije za podešavanje performansi unutar serije Philips Unite LED 6000 pojednostavljuju integraciju i rad, prilagođavajući se potrebama osvetljenja i sadržaja, za sadržaj bez kompromisa. Prednji pristup olakšava servisiranje i održavanje, pri čemu se svaki od modula u kućištu može lako ukloniti, uz direktan pristup napajanju, matičnoj ploči i ožičenju.
Tehničke specifikacije
Slika/Prikaz
Osvetljenost (nit)
600
nt
Ujednačenost osvetljenosti
≧ 97%
Kalibracija (osvetljenost/boja)
Boja i osvetljenost
Opseg podešavanja temperature boje
4000~9500 (putem softvera)
Podrazumevana temperatura boje
6500 K±500 K
Odnos kontrasta
≥ 3000:1
Dubina bitova (bit)
13
Brzina smenjivanja kadrova (Hz)
50-60
Brzina osvežavanja (Hz)
≦ 3840 Hz
Jednoobraznost boja
±0,012 Cx,Cy
Koordinate boja
0,313; 0,325 (±0,012 Cx,Cy)
Ugao gledanja (°) H/V
145/145
Brzina skeniranja
45
Napajanje
Ulazni napon
AC 100~240 V (50 i 60 Hz)
BTU/M2
311 / 251 / 227
Maks. potrošnja energije kućišta (W) (BC)
93 / 75 / 68
Tipična potrošnja energije kućišta (W)
31 / 25 / 23
Potrošnja energije/m² (W)
459 / 370 / 336
Jedinica za napajanje
HWT-354V6-SS
Uslovi rada
Temperaturni raspon (radne)
-20 - 45
°C
Temperaturni raspon (odlaganje)
-20 - 50
°C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]
10–80% RV
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
10–85% RV
Radno okruženje (u zatvorenom / na otvorenom)
Zatvoreni prostor
Kutija
Oblast kućišta (m2)
0,2025
Rezolucija kućišta (Š x V)
480 x 270 / 384 x 216 / 320 x 180 pixels
Konektor za podatke
RJ45
Konektor za napajanje
C13/C14
Broj prijemnih kartica
1
Brend prijemne kartice
Novastar
Težina (kg)
4 kg (±)
Konstrukcija kućišta
Liveni aluminijum
Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
600 x 337,5 x 33,5 / 600 x 337,5 x 33,6 / 600 x 337,5 x 33,7
Veličina kućišta (inč)
27,1”
Tip prijemne kartice
A5s+
Modul
LED tip
SMD
Konstitucija piksela
SMD 1R1G1B
Razmak piksela (mm)
1,25 / 1,5625 / 1,875
Veličina modula (ŠxV u mm)
300 x 168,75 x 2,0 mm (tolerancija: +0/-0,1)
Tip LED šipke
Anoda sa zajedničkim uzemljenjem
Radni vek LED-a (sati, poluosvetljenost)
100.000
Konformni premaz (otporan na UV zračenje)
Ne
Ravnost LED modula sa zadnjim oklopom
≦0,25 mm
Rezolucija modula (Š x V u pikselima)
240 x 135 / 192 x 108 / 160 x 90
U kompletu
Ušteda energije na crnom ekranu, fleš memorija, dinamička ušteda energije.