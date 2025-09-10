Pojmovi za pretragu

    Philips Unite LED paneli serije 6000

    Serija Philips Unite 6000 redefiniše profesionalne LED performanse. Namenski projektovana i stručno specificirana da spoji lakoću instalacije sa naprednim funkcijama i zadivljujućim vizuelnim kvalitetom. Idealno za istinski poslovni uticaj.

    Philips Unite LED paneli serije 6000

    Premijum performanse. Besprekorna integracija.

    • 27"
    • Direct View LED

    Opcije za razmak piksela od 1,2 / 1,5 / 1,8 za ultra oštre vizuelne prikaze.

    Pružanje vizuelnih prikaza naprednog kvaliteta sa opcijama panela za: razmak piksela od 1,2 mm sa modulom 14HDL6012IM/00; razmak piksela od 1,5 mm sa modulom 14HDL6015IM/00; razmak piksela od 1,8 mm za modul 14HDL6018IM/00. Živopisne boje, duboki crni tonovi i ujednačena osvetljenost stvaraju impresivno vizuelno iskustvo, idealno za profesionalna okruženja visokog uticaja.

    Stope osvežavanja od 3840 Hz osiguravaju fluidno kretanje bez treperenja.

    Sa stopama osvežavanja do 3840 Hz, ovi paneli serije Philips Unite LED 6000 pružaju besprekorne vizuelne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju sadržaja koji se brzo kreće i prenose uživo.

    Fabrička kalibracija za doslednost na svim modulima.

    Fabrička kalibracija garantuje ujednačenu osvetljenost i tačnost boja na svim modulima. Rezultat? Dosledan kvalitet slike koji održava integritet brenda i profesionalne standarde na bilo kojoj skali. Idealno za uvođenje oglašavanja koje donosi prihod.

    Tačne boje sa dubinom koja se ističe.

    Veća dubina boje poboljšava gradijente, eliminiše pojavu traka i oživljava sadržaj sa više detalja i realizma. Osiguravanje premijum performansi za savršenstvo brendiranja, neprevaziđene prezentacije i impresivne prikaze.

    Modularni dizajn se prilagođava svakom prostoru ili potrebi za rezolucijom.

    Dizajnirana za fleksibilnost, napredna kontrola osvetljenosti i funkcije za podešavanje performansi unutar serije Philips Unite LED 6000 pojednostavljuju integraciju i rad, prilagođavajući se potrebama osvetljenja i sadržaja, za sadržaj bez kompromisa. Prednji pristup olakšava servisiranje i održavanje, pri čemu se svaki od modula u kućištu može lako ukloniti, uz direktan pristup napajanju, matičnoj ploči i ožičenju.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Osvetljenost (nit)
      600  nt
      Ujednačenost osvetljenosti
      ≧ 97%
      Kalibracija (osvetljenost/boja)
      Boja i osvetljenost
      Opseg podešavanja temperature boje
      4000~9500 (putem softvera)
      Podrazumevana temperatura boje
      6500 K±500 K
      Odnos kontrasta
      ≥ 3000:1
      Dubina bitova (bit)
      13
      Brzina smenjivanja kadrova (Hz)
      50-60
      Brzina osvežavanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Jednoobraznost boja
      ±0,012 Cx,Cy
      Koordinate boja
      0,313; 0,325 (±0,012 Cx,Cy)
      Ugao gledanja (°) H/V
      145/145
      Brzina skeniranja
      45

    • Napajanje

      Ulazni napon
      AC 100~240 V (50 i 60 Hz)
      BTU/M2
      311 / 251 / 227
      Maks. potrošnja energije kućišta (W) (BC)
      93 / 75 / 68
      Tipična potrošnja energije kućišta (W)
      31 / 25 / 23
      Potrošnja energije/m² (W)
      459 / 370 / 336
      Jedinica za napajanje
      HWT-354V6-SS

    • Uslovi rada

      Temperaturni raspon (radne)
      -20 - 45  °C
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 - 50  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      10–80% RV
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      10–85% RV
      Radno okruženje (u zatvorenom / na otvorenom)
      Zatvoreni prostor

    • Kutija

      Oblast kućišta (m2)
      0,2025
      Rezolucija kućišta (Š x V)
      480 x 270 / 384 x 216 / 320 x 180 pixels
      Konektor za podatke
      RJ45
      Konektor za napajanje
      C13/C14
      Broj prijemnih kartica
      1
      Brend prijemne kartice
      Novastar
      Težina (kg)
      4 kg (±)
      Konstrukcija kućišta
      Liveni aluminijum
      Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
      600 x 337,5 x 33,5 / 600 x 337,5 x 33,6 / 600 x 337,5 x 33,7
      Veličina kućišta (inč)
      27,1”
      Tip prijemne kartice
      A5s+

    • Modul

      LED tip
      SMD
      Konstitucija piksela
      SMD 1R1G1B
      Razmak piksela (mm)
      1,25 / 1,5625 / 1,875
      Veličina modula (ŠxV u mm)
      300 x 168,75 x 2,0 mm (tolerancija: +0/-0,1)
      Tip LED šipke
      Anoda sa zajedničkim uzemljenjem
      Radni vek LED-a (sati, poluosvetljenost)
      100.000
      Konformni premaz (otporan na UV zračenje)
      Ne
      Ravnost LED modula sa zadnjim oklopom
      ≦0,25 mm
      Rezolucija modula (Š x V u pikselima)
      240 x 135 / 192 x 108 / 160 x 90
      U kompletu
      Ušteda energije na crnom ekranu, fleš memorija, dinamička ušteda energije.

    • Razno

      Garancija
      2 godine
      Regulatorna odobrenja
      • FCC SDOC, deo 15, klasa A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

