    Signage Solutions Paneli Philips Unite LED 6000

    27HDL6500IP/00

    Philips Unite LED paneli serije 6000

    Serija Philips Unite 6000 redefiniše profesionalne LED performanse. Namenski projektovana i stručno specificirana da spoji lakoću instalacije sa naprednim funkcijama i zadivljujućim vizuelnim kvalitetom. Idealno za istinski poslovni uticaj.

    Signage Solutions Paneli Philips Unite LED 6000

    Philips Unite LED paneli serije 6000

    Premijum performanse. Besprekorna integracija.

    • 27"
    • Direct View LED

    Fini razmak piksela od 0,7 za ultra oštre vizuelne prikaze.

    Pružanje vizuelnih prikaza naprednog kvaliteta sa ultra finim razmakom piksela od 0,7 mm. Živopisne boje, duboki crni tonovi i ujednačena osvetljenost stvaraju impresivno vizuelno iskustvo, idealno za profesionalna okruženja visokog uticaja. Hladne zajedničke katode donose stabilnost, pouzdanost i višu definiciju, zajedno sa manjom potrošnjom energije za smanjene troškove vlasništva.

    Visoke stope osvežavanja pružaju fluidno kretanje bez treperenja.

    Sa stopama osvežavanja do 3840 Hz, paneli serije Philips Unite LED 6000 pružaju besprekorne vizuelne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju sadržaja koji se brzo kreće, prenose uživo i za kritične aplikacije gde se svaki kadar računa.

    Omogućavanje smelije vizuelne prezentacije – čak i u svetlijim okruženjima.

    Osvetljenost do 1000 nita osigurava živopisne slike visokog kontrasta čak i u područjima sa snažnim ambijentalnim svetlom. Idealno za dobro osvetljene prostore, kao što su predvorja, tržni centri i maloprodajni prostori, ili okruženja za emitovanje koja zahtevaju vizuelni uticaj.

    Višeslojna kalibracija za doslednost na svim modulima.

    Fabrička i višeslojna kalibracija garantuju ujednačenu osvetljenost i tačnost boja na svim modulima. Rezultat? Dosledan kvalitet slike koji održava integritet brenda i profesionalne standarde na bilo kojoj skali. Idealno za uvođenje oglašavanja koje donosi prihod. Višeslojna kalibracija sivih tonova osigurava besprekornu uniformnost tamnih tonova, živopisnu tačnost boja i ultra glatke detalje. U međuvremenu, automatska rekalibracija održava vizuelne prikaze savršenim – idealno za premijum LED instalacije.

    Napredne boje, gradijenti i sivi tonovi.

    Veća dubina boje poboljšava gradijente i eliminiše pojavu traka, dok termalna kompenzacija eliminiše izobličenje boja čak i pri dužem vremenu rada. Napredni sivi tonovi donose veći kvalitet teksture slikama, a istovremeno podržavaju brže vreme obrade. Sve to oživljava sadržaj sa više detalja i realizma i osigurava premijum performanse za savršenstvo brendiranja, neprevaziđene prezentacije i impresivne prikaze.

    Izvanredan kvalitet slike sa stvarnom dubinom.

    Dizajnirana za fleksibilnost, napredna kontrola osvetljenosti, slojevi kalibracije i funkcije za podešavanje performansi unutar serije Philips Unite LED 6000 pojednostavljuju integraciju i rad, prilagođavajući se potrebama osvetljenja i sadržaja, za sadržaj bez kompromisa. Prednji pristup olakšava servisiranje i održavanje, pri čemu se svaki od modula u kućištu može lako ukloniti, uz direktan pristup napajanju, matičnoj ploči i ožičenju.

    Modularni dizajn se prilagođava svakom prostoru ili potrebi za rezolucijom.

    Napredna prijemna kartica unutar Philips Unite LED 27HDL6500IP podržava ulaz za 5G mrežni kabl, sa većim kapacitetom učitavanja koji omogućava korišćenje samo jedne prijemne kartice po panelu. To rezultira manjim brojem kablova i potpunom kompatibilnošću sa Novastar COEX ekosistemom.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Osvetljenost (nit)
      1000  nt
      Ujednačenost osvetljenosti
      ≧ 95%
      Kalibracija (osvetljenost/boja)
      Osvetljenost
      Opseg podešavanja temperature boje
      4000~9500 (putem softvera)
      Podrazumevana temperatura boje
      6500 K±500 K
      Odnos kontrasta
      5000:1
      Dubina bitova (bit)
      16
      Brzina smenjivanja kadrova (Hz)
      50-60
      Brzina osvežavanja (Hz)
      ≦ 3840 Hz
      Jednoobraznost boja
      ±0,012 Cx,Cy
      Koordinate boja
      0,313; 0,325 (±0,012 Cx,Cy)
      Ugao gledanja (°) H/V
      >160/160
      Brzina skeniranja
      64

    • Napajanje

      Ulazni napon
      AC 100~240 V (50 i 60 Hz)
      BTU/M2
      387
      Maks. potrošnja energije kućišta (W) (BC)
      116
      Tipična potrošnja energije kućišta (W)
      39
      Potrošnja energije/m² (W)
      573
      Jedinica za napajanje
      HWT-403V8-2S-SS

    • Uslovi rada

      Temperaturni raspon (radne)
      -20 - 45  °C
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 - 50  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      10–80% RV
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      10–85% RV
      Radno okruženje (u zatvorenom / na otvorenom)
      Zatvoreni prostor

    • Kutija

      Oblast kućišta (m2)
      0,2025
      Rezolucija kućišta (Š x V)
      768 x 432 piksela
      Konektor za podatke
      RJ45
      Konektor za napajanje
      C13/C14
      Broj prijemnih kartica
      1
      Brend prijemne kartice
      Novastar
      Težina (kg)
      4 kg (±)
      Konstrukcija kućišta
      Liveni aluminijum
      Veličina kućišta (ŠxVxD u mm)
      600x337,5x33,12
      Veličina kućišta (inč)
      27,1”
      Tip prijemne kartice
      CA50E

    • Modul

      LED tip
      COB
      Konstitucija piksela
      1R1G1B_Flip Chip
      Razmak piksela (mm)
      0,78125
      Veličina modula (ŠxV u mm)
      150 x 168,75 x 2,0 mm (tolerancija: +0/-0,1)
      Tip LED šipke
      Katoda sa zajedničkim uzemljenjem
      Radni vek LED-a (sati, poluosvetljenost)
      100.000
      Konformni premaz (otporan na UV zračenje)
      Ne
      Ravnost LED modula sa zadnjim oklopom
      ≦0,25 mm
      Rezolucija modula (Š x V u pikselima)
      192 x 216
      U kompletu
      Ušteda energije na crnom ekranu, fleš memorija, dinamička ušteda energije.

    • Razno

      Garancija
      2 godine
      Regulatorna odobrenja
      • FCC SDOC, deo 15, klasa A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

