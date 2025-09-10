Izvanredan kvalitet slike sa stvarnom dubinom.

Dizajnirana za fleksibilnost, napredna kontrola osvetljenosti, slojevi kalibracije i funkcije za podešavanje performansi unutar serije Philips Unite LED 6000 pojednostavljuju integraciju i rad, prilagođavajući se potrebama osvetljenja i sadržaja, za sadržaj bez kompromisa. Prednji pristup olakšava servisiranje i održavanje, pri čemu se svaki od modula u kućištu može lako ukloniti, uz direktan pristup napajanju, matičnoj ploči i ožičenju.