27HDL6500IP/00
Philips Unite LED paneli serije 6000
Serija Philips Unite 6000 redefiniše profesionalne LED performanse. Namenski projektovana i stručno specificirana da spoji lakoću instalacije sa naprednim funkcijama i zadivljujućim vizuelnim kvalitetom. Idealno za istinski poslovni uticaj.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Pružanje vizuelnih prikaza naprednog kvaliteta sa ultra finim razmakom piksela od 0,7 mm. Živopisne boje, duboki crni tonovi i ujednačena osvetljenost stvaraju impresivno vizuelno iskustvo, idealno za profesionalna okruženja visokog uticaja. Hladne zajedničke katode donose stabilnost, pouzdanost i višu definiciju, zajedno sa manjom potrošnjom energije za smanjene troškove vlasništva.
Sa stopama osvežavanja do 3840 Hz, paneli serije Philips Unite LED 6000 pružaju besprekorne vizuelne prikaze bez treperenja. Idealno za reprodukciju sadržaja koji se brzo kreće, prenose uživo i za kritične aplikacije gde se svaki kadar računa.
Osvetljenost do 1000 nita osigurava živopisne slike visokog kontrasta čak i u područjima sa snažnim ambijentalnim svetlom. Idealno za dobro osvetljene prostore, kao što su predvorja, tržni centri i maloprodajni prostori, ili okruženja za emitovanje koja zahtevaju vizuelni uticaj.
Fabrička i višeslojna kalibracija garantuju ujednačenu osvetljenost i tačnost boja na svim modulima. Rezultat? Dosledan kvalitet slike koji održava integritet brenda i profesionalne standarde na bilo kojoj skali. Idealno za uvođenje oglašavanja koje donosi prihod. Višeslojna kalibracija sivih tonova osigurava besprekornu uniformnost tamnih tonova, živopisnu tačnost boja i ultra glatke detalje. U međuvremenu, automatska rekalibracija održava vizuelne prikaze savršenim – idealno za premijum LED instalacije.
Veća dubina boje poboljšava gradijente i eliminiše pojavu traka, dok termalna kompenzacija eliminiše izobličenje boja čak i pri dužem vremenu rada. Napredni sivi tonovi donose veći kvalitet teksture slikama, a istovremeno podržavaju brže vreme obrade. Sve to oživljava sadržaj sa više detalja i realizma i osigurava premijum performanse za savršenstvo brendiranja, neprevaziđene prezentacije i impresivne prikaze.
Dizajnirana za fleksibilnost, napredna kontrola osvetljenosti, slojevi kalibracije i funkcije za podešavanje performansi unutar serije Philips Unite LED 6000 pojednostavljuju integraciju i rad, prilagođavajući se potrebama osvetljenja i sadržaja, za sadržaj bez kompromisa. Prednji pristup olakšava servisiranje i održavanje, pri čemu se svaki od modula u kućištu može lako ukloniti, uz direktan pristup napajanju, matičnoj ploči i ožičenju.
Napredna prijemna kartica unutar Philips Unite LED 27HDL6500IP podržava ulaz za 5G mrežni kabl, sa većim kapacitetom učitavanja koji omogućava korišćenje samo jedne prijemne kartice po panelu. To rezultira manjim brojem kablova i potpunom kompatibilnošću sa Novastar COEX ekosistemom.
Slika/Prikaz
Napajanje
Uslovi rada
Kutija
Modul
Razno
