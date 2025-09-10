Dvostruko napajanje i podaci za performanse otporne na kvarove.

Opcije 27HDL6500IR sa 7HDL6578IM/00 i 27HDL6400IR sa 7HDL6493IM/00 serije Philips Unite LED 6000 uključuju ugrađenu redundantnost napajanja i podataka. Pružajući neprekidan rad čak i tokom kvara komponente, ova rešenja su idealna za okruženja visokog rizika, kao što su kontrolne sobe i studiji za emitovanje, gde je vreme neprekidnog rada neupitno.