Opciono bežično deljenje ekrana uz Philips ScreenShare.

Proširite ekran za budućnost uz naš modularni pristup. Donosi mogućnosti za dodavanje Wi-Fi i Bluetooth veze uz opcioni CRD22 modul, kao i Philips ScreenShare, plus snažan fokus na ponovnu upotrebu i mogućnost recikliranja, kao i na održivost, uz smanjeno odlaganje WEEE otpada.