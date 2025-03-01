Pojmovi za pretragu

    Informišite i očarajte uz Philips Signage 4050. UHD rezolucija uparena je sa povećanom osvetljenošću i visokom providnošću, kao i efikasnošću oprobanog Android 10 SoC-a. Tu je Wave podrška za daljinsko upravljanje, pa imate punu kontrolu.

    Philips Signage serija 4050

    Jednostavna efikasnost – vaš svestrani ekran za svaki dan

    • 43"
    • Neprekidan rad
    • Wave podrška

    Osvetljenost od 500 cd/m2

    Uz osvetljenost od 500 cd/m2 za bolju vidljivost, ekran Philips Signage 4050 dizajniran je za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajne centre, lokacije u vezi sa hranom i pićem itd. Tu je i FailOver, pa ekran može automatski da se prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza u slučaju prestanka emitovanja.

    Lako montiranje u položenoj ili uspravnoj orijentaciji.

    Instalirajte ga u uspravnoj ili položenoj orijentaciji, uz različite veličine koje odgovaraju raznim načinima primene u različitim okruženjima i branšama.

    Dokazana pouzdanost. Nema potrebe za spoljnim medijskim plejerom.

    Oprobano, testirano i dokazano intuitivno korisničko iskustvo uz ugrađeni profesionalni Android 10 SoC za lako integrisanje aplikacija i rešenja, bez potrebe za spoljnim medijskim pejerom.

    Daljinsko upravljanje uz Philips Wave

    Daljinski upravljajte ekranom i kontrolišite sadržaj uz Philips Wave Controller – evolutivni ekosistem dizajniran za uštedu vremena, energije i novca. Otkrijte softverske aplikacije koje podržavaju vašu interaktivnu viziju iz mreže naših proverenih partnera u okviru PPDS ProStore.

    Dodajte opcioni Philips ScreenShare

    Dodajte opcioni softver za prezentaciju Philips ScreenShare koji je potpuno bezbedan i usklađen sa GDPR, za trenutno, veoma jednostavno deljenje sadržaja pomoću bilo kojeg uređaja na bilo kojoj mreži i bez dodatnog hardvera.

    Podržava održivost poslovanja i uštedu energije.

    Podržava održivost poslovanja i uštedu energije, sa funkcijama za uštedu energije i korišćenjem ekološki prihvatljivijih materijala za proizvod i ambalažu.

    Dodajte opcioni modul CRD22 za jednostavno Wi-Fi povezivanje

    Uz asortiman opcija ulaza za lako upravljanje sadržajem, samo dodajte modul CRD22 da biste iskoristili i snagu Wi-Fi veze.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      108  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      42.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      500  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 10
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      mikro SD
      Spoljna kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 3 x 3
      Kontrola pomoću tastature
      • Može da se zaključa
      • Skriveno
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Oznaka za energetsku klasu
      F
      EEI Lot5 potrošnja energije (W)
      45
      EPEAT sertifikat
      EPEAT Silver

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      973,0  mm
      Težina proizvoda
      11,1  kg
      Visina uređaja
      561,2  mm
      Dubina uređaja
      63,5 mm  mm
      Širina kompleta (inča)
      38,31  inč
      Visina kompleta (inča)
      22.09  inč
      Nosač za zid
      200 x 200 mm, M6
      Dubina kompleta (inča)
      2.50  inč
      Širina okvira
      13,9 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      24,47  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG 1/2 (1080p 60 Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60 Hz)
      • H.263 (1080p 60 Hz)
      • H.264 (4K2K 60 Hz)
      • H.265 (4K2K 60 Hz)
      • VP8 (1080p 60 Hz)
      • VP9 (4K2K 60 Hz)
      USB reprodukcija slika
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2.5 Layer 3
      • MPEG 1/2 Layer 1
      • MPEG 1/2 Layer 2

    • Interni plejer

      procesor
      Četvorojezgarni Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Poklopac AC prekidača
      • Vodič za brzi početak
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl
      • USB poklopac i zavrtnji

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španski
      • Turski
      • pojednostavljeni kineski
      • tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CB
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

