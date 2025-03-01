43BDL4050Q/00
Philips Signage serija 4050
Informišite i očarajte uz Philips Signage 4050. UHD rezolucija uparena je sa povećanom osvetljenošću i visokom providnošću, kao i efikasnošću oprobanog Android 10 SoC-a. Tu je Wave podrška za daljinsko upravljanje, pa imate punu kontrolu.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Uz osvetljenost od 500 cd/m2 za bolju vidljivost, ekran Philips Signage 4050 dizajniran je za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajne centre, lokacije u vezi sa hranom i pićem itd. Tu je i FailOver, pa ekran može automatski da se prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza u slučaju prestanka emitovanja.
Instalirajte ga u uspravnoj ili položenoj orijentaciji, uz različite veličine koje odgovaraju raznim načinima primene u različitim okruženjima i branšama.
Oprobano, testirano i dokazano intuitivno korisničko iskustvo uz ugrađeni profesionalni Android 10 SoC za lako integrisanje aplikacija i rešenja, bez potrebe za spoljnim medijskim pejerom.
Daljinski upravljajte ekranom i kontrolišite sadržaj uz Philips Wave Controller – evolutivni ekosistem dizajniran za uštedu vremena, energije i novca. Otkrijte softverske aplikacije koje podržavaju vašu interaktivnu viziju iz mreže naših proverenih partnera u okviru PPDS ProStore.
Dodajte opcioni softver za prezentaciju Philips ScreenShare koji je potpuno bezbedan i usklađen sa GDPR, za trenutno, veoma jednostavno deljenje sadržaja pomoću bilo kojeg uređaja na bilo kojoj mreži i bez dodatnog hardvera.
Podržava održivost poslovanja i uštedu energije, sa funkcijama za uštedu energije i korišćenjem ekološki prihvatljivijih materijala za proizvod i ambalažu.
Uz asortiman opcija ulaza za lako upravljanje sadržajem, samo dodajte modul CRD22 da biste iskoristili i snagu Wi-Fi veze.
