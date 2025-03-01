Osvetljenost od 500 cd/m2

Uz osvetljenost od 500 cd/m2 za bolju vidljivost, ekran Philips Signage 4050 dizajniran je za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajne centre, lokacije u vezi sa hranom i pićem itd. Tu je i FailOver, pa ekran može automatski da se prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza u slučaju prestanka emitovanja.