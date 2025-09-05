43BDL5050D/00
Serija Philips Signage 5000
Idite dalje od običnog. Očarajte publiku i uzdignite njihovo iskustvo uz Philips Signage 5000. Pokreće ga Android 14 za glatke integracije, a ovaj svestrani ekran za rad non-stop pruža izuzetne performanse u svakom okruženju.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Sa osvetljenošću od 600 cd/m² za bolju vidljivost pod jakim svetlima ili čak na sunčevoj svetlosti, Philips Signage serije 5000 je dizajniran za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putnička i transportna čvorišta, maloprodajne centre, lokacije za hranu i piće i još toga.
Obezbedite ekran za budućnost sa našim modularnim pristupom. Donosi prilike za duži radni vek proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako odvajaju i menjaju, kao i čvrstom fokusu na održivosti, sa smanjenim odlaganjem WEEE otpada.
Pokreće ga Android 14, a ekran Philips Signage 5050 je dizajniran na profesionalnoj platformi, sa pouzdanim povezivanjem i ugrađenom bezbednošću. Optimizovan je za izvorne Android aplikacije i omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za spoljnim medijskim plejerom.
Povežite se i kontrolišite svoj sadržaj putem informatičkog oblaka pomoću našeg integrisanog HTML5 pregledača zasnovanog na platformi Chromium. Dizajnirajte sadržaj onlajn i povežite jedan ekran, ili celu mrežu, u položenoj ili uspravnoj orijentaciji. Jednostavno se povežite na internet putem RJ45 kabla.
Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Signage 5000 ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Zvuk
Napajanje
Podržana rezolucija
Dimenzije
Uslovi rada
Multimedijalne aplikacije
Interni plejer
Dodaci
Razno
