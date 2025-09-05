Pojmovi za pretragu

    Idite dalje od običnog. Očarajte publiku i uzdignite njihovo iskustvo uz Philips Signage 5000. Pokreće ga Android 14 za glatke integracije, a ovaj svestrani ekran za rad non-stop pruža izuzetne performanse u svakom okruženju.

    Pametan i modularan – visoke performanse non-stop

    • 43"
    • Pokreće ga Android
    • 600 cd/m²

    24/7 – prikazivanje vašeg sadržaja bez prestanka.

    Sa osvetljenošću od 600 cd/m² za bolju vidljivost pod jakim svetlima ili čak na sunčevoj svetlosti, Philips Signage serije 5000 je dizajniran za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putnička i transportna čvorišta, maloprodajne centre, lokacije za hranu i piće i još toga.

    Instalacija u uspravnoj ili položenoj orijentaciji.

    Obezbedite ekran za budućnost sa našim modularnim pristupom. Donosi prilike za duži radni vek proizvoda zahvaljujući komponentama koje se lako odvajaju i menjaju, kao i čvrstom fokusu na održivosti, sa smanjenim odlaganjem WEEE otpada.

    Android 14 profesionalni sistem na čipu.

    Pokreće ga Android 14, a ekran Philips Signage 5050 je dizajniran na profesionalnoj platformi, sa pouzdanim povezivanjem i ugrađenom bezbednošću. Optimizovan je za izvorne Android aplikacije i omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za spoljnim medijskim plejerom.

    Integrisani HTML5 pregledač zasnovan na platformi Chromium.

    Povežite se i kontrolišite svoj sadržaj putem informatičkog oblaka pomoću našeg integrisanog HTML5 pregledača zasnovanog na platformi Chromium. Dizajnirajte sadržaj onlajn i povežite jedan ekran, ili celu mrežu, u položenoj ili uspravnoj orijentaciji. Jednostavno se povežite na internet putem RJ45 kabla.

    Spreman za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.

    Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Signage 5000 ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      108.0  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      42.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2451 x 2451 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 @ 60Hz, 85Hz
      Osvetljenost
      600  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • Rasplitanje sa kompenzacijom kretanja
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 14
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (4,5 W)
      Ostali priključci
      • Konektori za 4G/LTE antenu
      • Mikro USB (x1) (OTG)
      • USB 3.0 (x2)
      Video izlaz
      HDMI 2.0
      Spoljna kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • Wi-Fi 6
      • Bluetooth 5.2 (pomoću CRD32)

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 10 x 15
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      • HDMI1
      • HDMI2
      • Android SoC
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • Slot za spoljni 4G mPCIe
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      F
      Potrošnja
      EEI lot5 54 W

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      973,0  mm
      Težina proizvoda
      10,71  kg
      Visina uređaja
      561,2  mm
      Dubina uređaja
      63,5  mm
      Širina kompleta (inča)
      38,31  inč
      Visina kompleta (inča)
      22.09  inč
      Nosač za zid
      200 (H) x 200 (V) mm, M6
      Dubina kompleta (inča)
      2.50  inč
      Širina okvira
      13,9 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      23,61  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20–80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5–95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      GPU
      ARM Mali G52 MC3
      Memorija
      4 GB RAM
      Odlaganje
      32 GB

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • Poklopac AC prekidača
      • USB poklopac (x1)
      • Zavrtnji
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • Vodič za brzi početak
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl
      • CRD32 Wi-Fi i BT modul

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Španski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Italijanski
      • pojednostavljeni kineski
      • tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Holandski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • RoHS
      • CB

