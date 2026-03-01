50BDL2050A/00
Serija Philips Signage 2000
Serija Philips Signage 2000 vraća signalizaciju na osnove – osnovni, ali stilizovani ekran za rad 16/7 za jednostavne integracije kojima nisu potrebni suvišni dodaci. Pokreće ga Android 14, UHD rezolucije i sa osvetljenošću od 400 nita.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Sa osvetljenošću od 400 cd/m2, serija UHD Philips Signage 2000 dizajnirana je za korišćenje 16/7 – idealno za preduzeća koja rade od jutra do mraka, spremna da ostave utisak.
Pokretan operativnim sistemom Android 14, ekran serije Philips Signage 2000 dizajniran je na profesionalnoj platformi sa ugrađenom pouzdanom vezom i bezbednošću. Optimizovan je za izvorne Android aplikacije i omogućava instaliranje veb aplikacija i softvera direktno na ekran, čime se eliminiše potreba za spoljnim medijskim plejerom.
Proširite ekran za budućnost uz naš modularni pristup. Donosi mogućnosti za dodavanje Wi-Fi i Bluetooth veze uz opcioni CRD22 modul, kao i Philips ScreenShare, plus snažan fokus na ponovnu upotrebu i mogućnost recikliranja, kao i na održivost, uz smanjeno odlaganje WEEE otpada.
Osnove funkcije FailOver preko hotplug detekcije od 5 V. Kritično za zahtevne komercijalne primene, FailOver preko hotplug veze od 5 V omogućava podešavanje sekundarnog izvora sadržaja koji će se automatski reprodukovati u malo verovatnom slučaju kvara primarnog medijskog fida.
Daljinski otključajte snagu, svestranost i inteligenciju unutar ekrana serije Philips Signage 2000 pomoću platforme Wave. Ova evolutivna platforma u informatičkom oblaku pruža potpunu kontrolu, uz pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu ekrana, nadogradnju firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i uticaj na životnu sredinu.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Napajanje
Podržana rezolucija
Dimenzije
Uslovi rada
Multimedijalne aplikacije
Interni plejer
Dodaci
Razno
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