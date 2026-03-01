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  • Serija Philips Signage 2000 Serija Philips Signage 2000 Serija Philips Signage 2000

    Signage Solutions Serija Philips Signage 2000

    55BDL2050A/00

    Serija Philips Signage 2000

    Serija Philips Signage 2000 vraća signalizaciju na osnove – osnovni, ali stilizovani ekran za rad 16/7 za jednostavne integracije kojima nisu potrebni suvišni dodaci. Pokreće ga Android 14, UHD rezolucije i sa osvetljenošću od 400 nita.

    Signage Solutions Serija Philips Signage 2000

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    Serija Philips Signage 2000

    Osnovni po dizajnu – jednostavnost digitalnog ekrana

    • 55"
    • Pokreće ga Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – prikazuje sadržaj onda kada je to potrebno.

    Sa osvetljenošću od 400 cd/m2, serija UHD Philips Signage 2000 dizajnirana je za korišćenje 16/7 – idealno za preduzeća koja rade od jutra do mraka, spremna da ostave utisak.

    Android 14 profesionalni sistem na čipu.

    Pokretan operativnim sistemom Android 14, ekran serije Philips Signage 2000 dizajniran je na profesionalnoj platformi sa ugrađenom pouzdanom vezom i bezbednošću. Optimizovan je za izvorne Android aplikacije i omogućava instaliranje veb aplikacija i softvera direktno na ekran, čime se eliminiše potreba za spoljnim medijskim plejerom.

    Opciono bežično deljenje ekrana uz Philips ScreenShare.

    Proširite ekran za budućnost uz naš modularni pristup. Donosi mogućnosti za dodavanje Wi-Fi i Bluetooth veze uz opcioni CRD22 modul, kao i Philips ScreenShare, plus snažan fokus na ponovnu upotrebu i mogućnost recikliranja, kao i na održivost, uz smanjeno odlaganje WEEE otpada.

    Osnove funkcije FailOver. Veća sigurnost za sadržaj koji je uvek uključen.

    Osnove funkcije FailOver preko hotplug detekcije od 5 V. Kritično za zahtevne komercijalne primene, FailOver preko hotplug veze od 5 V omogućava podešavanje sekundarnog izvora sadržaja koji će se automatski reprodukovati u malo verovatnom slučaju kvara primarnog medijskog fida.

    Spreman za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.

    Daljinski otključajte snagu, svestranost i inteligenciju unutar ekrana serije Philips Signage 2000 pomoću platforme Wave. Ova evolutivna platforma u informatičkom oblaku pruža potpunu kontrolu, uz pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu ekrana, nadogradnju firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i uticaj na životnu sredinu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      138.7  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      54.6  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,315 x 0,315 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      400  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 14
      Zamagljeno
      1%

    • Mogućnost priključivanja

      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Ostali priključci
      USB 3.0 (x2)
      Video izlaz
      N/A
      Spoljna kontrola
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Linijski izlaz
      Priključak od 3,5 mm (fiksni nivo zvuka)

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 3 x 3
      Kontrola pomoću tastature
      • Lockable
      • Hidden
      Signal za daljinsko upravljanje
      Lockable
      Prosleđivanje signala
      IR Loopthrough
      Funkcije za uštedu energije
      ECO mode
      Upravljanje preko mreže
      RJ45

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 VAC
      Potrošnja (tipično)
      111  W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1241,8  mm
      Težina proizvoda
      17,2  kg
      Visina uređaja
      712,6  mm
      Dubina uređaja
      63,6  mm
      Širina kompleta (inča)
      48,89  inč
      Visina kompleta (inča)
      28.06  inč
      Nosač za zid
      400 x 400 mm, M6
      Dubina kompleta (inča)
      2.50  inč
      Širina okvira
      13,9 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      37,92  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      5 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      30,000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      10 ~ 90% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB reprodukcija slika
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memorija
      3GB RAM
      Odlaganje
      16GB

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Dodatna oprema
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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