55BDL6017P/00
Serija Philips Signage 6000
Ostvarite vrhunske rezultate u izazovnim okruženjima uz robusnu seriju Philips Signage 6000 koja radi non-stop. Sa poboljšanom osvetljenošću do 800 nita i opcijom dodavanja daljinskog upravljanja putem platforme Philips Wave, idealni su za primenu od kuhinja do saobraćajnih čvorišta, i više od toga.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Instalirajte ga u uspravan ili vodoravan položaj, uz različite veličine od 43, 50, 55 i 65 inča za brojne namene instalacije.
Ovaj vrhunski profesionalni monitor koji je spreman za sve izazove u okruženju, ima metalno kućište, konformni premaz i zaštitu od prodiranja IP5X. Dizajniran je da bude robustan za korišćenje u oblastima kao što su prometna mesta sa hranom i pićem, transportni centri i druga okruženja.
Uz osvetljenost od 800 cd/m2 za bolju vidljivost u uslovima intenzivnog ambijentalnog osvetljenja serija Philips Signage 6000 je dizajnirana za neprekidnu upotrebu, što je čini sjajnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajna mesta, lokacije u vezi sa hranom i pićem i druga okruženja.
Preko našeg jedinstveno dizajniranog skupa čipova možete daljinski da kontrolišete elemente monitora pomoću platforme Philips Wave – dizajnirane za uštedu vremena, energije i novca. Ova specijalna verzija platforme Wave omogućava vam da bezbedno pristupate, ograničavate postavke monitora i da upravljate njima kako biste kontrolisali jačinu zvuka, osvetljenost, režim pripravnosti i napajanje, bez korišćenja sistema Android SoC.
Zahvaljujući opciji dodavanja CRD52 Android OPS plejera, dobijate 8GB RAM memorije i 64 GB skladišta, Android 14, UHD izlaz na Displayport, RJ45, USB3 i Micro USB. Možete da dodate odabrane aplikacije i rešenja, Philips Wave za daljinsko upravljanje monitorom i druge opcije.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Zvuk
Napajanje
Podržana rezolucija
Dimenzije
Uslovi rada
Multimedijalne aplikacije
Dodaci
Razno
