Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati
Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.
OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova
Integrišite modul CRD52 punog kapaciteta sa računarom ili Android sistemom direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.
Dodajte procesorsku snagu operativnog sistema Android pomoću opcionog CRD52 modula
Ugradite „sistem na čipu“ (System-on-Chip – SoC) za Android u svoj Philips profesionalni ekran. Opcioni modul CRD52 je OPS uređaj koji omogućava Android snagu obrade bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za rad modula (uključujući napajanje).
Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije
Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja koja štedi energiju.
Režim spajanja ekrana. Kreirajte 4K video-zidove od spojenih ekrana bilo koje veličine.
Povežite dva ili više Philips profesionalnih ekrana da biste kreirali video-zid od ploča – bez potrebe za spoljnim uređajima. Jedan plejer vodi računa o sadržaju, bilo da imate četiri ekrana ili 40. 4K sadržaj je u potpunosti podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri ekrana, dobijate najbolju moguću rezoluciju od tačke do tačke.
Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja.
Poboljšajte kvalitet slike pomoću tehnologije Pure Colour Pro. Pružajući veću osvetljenost putem prilagođenih postavki temperature boje i napredne gama kalibracije, sadržaj izgleda oštrije i blistavije za zadivljujući realizam sa vizuelnim isticanjem.
Tehničke specifikacije
Slika/Prikaz
Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
138.7
cm
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
54.5
inč
Odnos prikaza (širine i visine)
16:9
Rezolucija panela
1920 x 1080p
Razmak piksela
0,63 x 0,63 mm
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Osvetljenost
700
cd/m²
Boje displeja
16,7M
Odnos kontrasta (tipični)
1200:1
Dinamički odnos kontrasta
500.000:1
Vreme za odgovor (tipično)
8
ms
Ugao gledanja (horizontalno)
178
stepen
Ugao gledanja (vertikalno)
178
stepen
Zamagljeno
25%
Mogućnost priključivanja
Audio izlaz
Mini priključak od 3,5 mm (x1)
Video ulaz
DVI-D (x1)
VGA (Analogni D-Sub) (x1)
Display Port1.3 (x1)
HDMI 2.0 (x2)
Audio ulaz
Mini priključak od 3,5 mm (x1)
Ostali priključci
OPS
USB 2.0 (x1)
Toplotni senzor
Video izlaz
DisplayPort 1.3 (x1)
Spoljna kontrola
Priključak za IC (ulazni) od 3,5 mm
LAN RJ45 (x2)
Ciklus signala RJ45(x2)
Praktičnost
Položaj televizora
Položeno (24/7)
Uspravno (24/7)
Matrica sa pločicama
Do 15 x 15
Funkcije za štednju ekrana
Pomeranje piksela, mala osvetljenost
Prosleđivanje signala
DisplayPort
RJ45
Jednostavno postavljanje
Drške za nošenje
Pametno umetanje
Funkcije za uštedu energije
Smart Power
Upravljanje preko mreže
LAN (RJ45)
Zvuk
Ugrađeni zvučnici
2 x 10 W (RMS)
Napajanje
Potrošnja energije u režimu pripravnosti
0,5 W
Oznaka za energetsku klasu
G
Potrošnja
EEI lot5 134 W
Podržana rezolucija
Računarski formati
640 x 480, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 75 Hz
1024 x 768, 60, 75 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 960, 60 Hz
1280 x 1024, 60Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
Video formati
720p, 50, 60 Hz
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p 50, 60 Hz ((HDMI / OPS / DP)
Dimenzije
Nosač sa pametnim umetanjem
100 x 100 mm, 6 x M4xL6
Širina uređaja
1211,1
mm
Težina proizvoda
23,8
kg
Visina uređaja
681,9
mm
Dubina uređaja
95,3 mm (D na zidnom nosaču) / 94,3 mm (D na ručki)
mm
Širina kompleta (inča)
47,68
inč
Visina kompleta (inča)
26.85
inč
Nosač za zid
400 mm x 400 mm, M6
Dubina kompleta (inča)
3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)
inč
Širina okvira
0,44 mm + 0,44 mm
Uslovi rada
Nadmorska visina
0 ~ 3000 m
Temperaturni raspon (radne)
0 ~ 40
°C
Srednje vreme do otkaza
50.000
sati
Temperaturni raspon (odlaganje)
-20 ~ 60
°C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]
20–80% (bez kondenzacije)
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
5–95% (bez kondenzacije)
Dodaci
Uključena dodatna oprema
Tabla za popunu x3
Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
Vodič za brzi početak (x1)
Daljinski upravljač i AAA baterije
RJ45 / RS232 konverter
Kabl za napajanje
DP kabl (x1)
RJ45 kabl (x1)
Pin za poravnavanje ivica (x2)
Komplet za poravnavanje ivica (x1)
Dodatna oprema
Komplet za završnu obradu ivica gore/dole: EFK5539
Komplet za završnu obradu ivica levo/desno: EFK5569