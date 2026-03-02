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  • Impresivan video-zid Impresivan video-zid Impresivan video-zid

    Signage Solutions Ekran za video-zid

    55BDL8107X/00

    Impresivan video-zid

    Podignite prezentacije i korporativni brending na viši nivo. Philips X-Line ekran za video-zid oživljava sadržaj kako bi osigurao apsolutno angažovanje publike u svakom okruženju uz Pure Colour Pro.

    Signage Solutions Ekran za video-zid

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    Impresivan video-zid

    Inspirišite tim i goste

    • 55"
    • Direct LED pozadinsko osvetljenje
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati

    Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    Integrišite modul CRD52 punog kapaciteta sa računarom ili Android sistemom direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.

    Dodajte procesorsku snagu operativnog sistema Android pomoću opcionog CRD52 modula

    Ugradite „sistem na čipu“ (System-on-Chip – SoC) za Android u svoj Philips profesionalni ekran. Opcioni modul CRD52 je OPS uređaj koji omogućava Android snagu obrade bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za rad modula (uključujući napajanje).

    Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije

    Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja koja štedi energiju.

    Režim spajanja ekrana. Kreirajte 4K video-zidove od spojenih ekrana bilo koje veličine.

    Povežite dva ili više Philips profesionalnih ekrana da biste kreirali video-zid od ploča – bez potrebe za spoljnim uređajima. Jedan plejer vodi računa o sadržaju, bilo da imate četiri ekrana ili 40. 4K sadržaj je u potpunosti podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri ekrana, dobijate najbolju moguću rezoluciju od tačke do tačke.

    Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja.

    Poboljšajte kvalitet slike pomoću tehnologije Pure Colour Pro. Pružajući veću osvetljenost putem prilagođenih postavki temperature boje i napredne gama kalibracije, sadržaj izgleda oštrije i blistavije za zadivljujući realizam sa vizuelnim isticanjem.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      138.7  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      54.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      1920 x 1080p
      Razmak piksela
      0,63 x 0,63 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      700  cd/m²
      Boje displeja
      16,7M
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Mini priključak od 3,5 mm (x1)
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • VGA (Analogni D-Sub) (x1)
      • Display Port1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Mini priključak od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Toplotni senzor
      Video izlaz
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Spoljna kontrola
      • Priključak za IC (ulazni) od 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x2)
      • Ciklus signala RJ45(x2)

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 15 x 15
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Prosleđivanje signala
      • DisplayPort
      • RJ45
      Jednostavno postavljanje
      • Drške za nošenje
      • Pametno umetanje
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W (RMS)

    • Napajanje

      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G
      Potrošnja
      EEI lot5 134 W

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p 50, 60 Hz ((HDMI / OPS / DP)

    • Dimenzije

      Nosač sa pametnim umetanjem
      100 x 100 mm, 6 x M4xL6
      Širina uređaja
      1211,1  mm
      Težina proizvoda
      23,8  kg
      Visina uređaja
      681,9  mm
      Dubina uređaja
      95,3 mm (D na zidnom nosaču) / 94,3 mm (D na ručki)  mm
      Širina kompleta (inča)
      47,68  inč
      Visina kompleta (inča)
      26.85  inč
      Nosač za zid
      400 mm x 400 mm, M6
      Dubina kompleta (inča)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  inč
      Širina okvira
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20–80% (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5–95% (bez kondenzacije)

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Tabla za popunu x3
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RJ45 / RS232 konverter
      • Kabl za napajanje
      • DP kabl (x1)
      • RJ45 kabl (x1)
      • Pin za poravnavanje ivica (x2)
      • Komplet za poravnavanje ivica (x1)
      Dodatna oprema
      • Komplet za završnu obradu ivica gore/dole: EFK5539
      • Komplet za završnu obradu ivica levo/desno: EFK5569

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

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