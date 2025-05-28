Ostale stavke u kutiji
65BDL4252E/00
Interaktivni ekran
Ovaj interaktivni ekran, koji pokreće Android 14, ima do 50 tačaka dodira, maksimizirajući angažovanje i saradnju. Kaljeno staklo protiv odsjaja i otisaka prstiju je idealno za intenzivnu svakodnevnu upotrebu u prometnim okruženjima.
Integrišite Windows PC modul pune snage ili Chrome OS modul direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje rešenja koje se umeće, uključujući napajanje.
Vaš ekran sa podrškom za Philips Wave omogućava vam da daljinski upravljate i održavate ovaj uređaj, gde god da se nalazite, kad god odaberete. Ova evolutivna platforma u oblaku daje vam potpunu kontrolu, sa pojednostavljenom instalacijom i podešavanjem, nadzorom i kontrolom ekrana, nadogradnjom firmvera, upravljanjem centralnim potrebama za sadržajem i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vam vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Poboljšano korisničko iskustvo, angažovanje učenika, bezbednost i integracija aplikacija su deo usluge. Direktno iskoristite prednosti Google aplikacija i usluga izvorno, uključujući Google Classroom, Docs i Slides, neometano integrišite Chromebook i druge izvorne Android uređaje za jednostavnije i intuitivnije podučavanje i učenje.
Ugrađeni senzori ambijentalnog svetla doprinose uštedi energije automatskim prilagođavanjem osvetljenosti ekrana uslovima osvetljenja u okruženju.
Premazi protiv odsjaja i otisaka prstiju, 9H tvrdoća olovke.
Odbacivanje dodira dlanom za poboljšanu preciznost.
Filter plavog svetla za zaštitu i izbegavanje zamora očiju.
Philips ScreenShare olakšava nastavnicima, učenicima ili zaposlenima da bežično dele ekrane sa sopstvenog uređaja, bez obzira na operativni sistem, putem pregledača ili omiljenih aplikacija, na Philips ekran za saradnju.
Kreirajte nezaboravno interaktivno iskustvo sa do 50 tačaka dodira istovremeno za dinamične, agilne časove ili sesije razmene ideja. Savršen za aplikacije za saradnju i zajedničko stvaranje, ovaj ekran povezuje vašu publiku sa bilo kojim sadržajem. Nudi poboljšanu lakoću korišćenja sa funkcionalnošću brisanja, odbacivanjem dodira dlanom i prepoznavanjem veličine vrha olovke.
Napredna IC dodirna tehnologija bez zazora sa manjim, tanjim okvirima. Ugrađena aplikacija za belu tablu omogućava neometanu saradnju i razmenu ideja direktno na ekranu.
