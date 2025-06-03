Pojmovi za pretragu

  • Serija Philips Signage 6000 Serija Philips Signage 6000 Serija Philips Signage 6000

    Signage Solutions Serija Signage 6000

    65BDL6017P/00

    Serija Philips Signage 6000

    Ostvarite vrhunske rezultate u izazovnim okruženjima uz robusnu seriju Philips Signage 6000 koja radi non-stop. Sa poboljšanom osvetljenošću do 800 nita i opcijom dodavanja daljinskog upravljanja putem platforme Philips Wave, idealni su za primenu od kuhinja do saobraćajnih čvorišta, i više od toga.

    Signage Solutions Serija Signage 6000

    Serija Philips Signage 6000

    Moćne performanse za zahtevnija okruženja

    • 65"
    • 24/7
    • 800 cd/m²

    Uz opciju dodavanja platforme Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajem

    Instalirajte ga u uspravan ili vodoravan položaj, uz različite veličine od 43, 50, 55 i 65 inča za brojne namene instalacije.

    Ima snažno metalno kućište, konformni premaz, IP5X zaštitu

    Ovaj vrhunski profesionalni monitor koji je spreman za sve izazove u okruženju, ima metalno kućište, konformni premaz i zaštitu od prodiranja IP5X. Dizajniran je da bude robustan za korišćenje u oblastima kao što su prometna mesta sa hranom i pićem, transportni centri i druga okruženja.

    Možete da radite na svojim sadržajima bez prekida

    Uz osvetljenost od 800 cd/m2 za bolju vidljivost u uslovima intenzivnog ambijentalnog osvetljenja serija Philips Signage 6000 je dizajnirana za neprekidnu upotrebu, što je čini sjajnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajna mesta, lokacije u vezi sa hranom i pićem i druga okruženja.

    800 cd/m2 – bolja vidljivost u uslovima intenzivnog osvetljenja

    Preko našeg jedinstveno dizajniranog skupa čipova možete daljinski da kontrolišete elemente monitora pomoću platforme Philips Wave – dizajnirane za uštedu vremena, energije i novca. Ova specijalna verzija platforme Wave omogućava vam da bezbedno pristupate, ograničavate postavke monitora i da upravljate njima kako biste kontrolisali jačinu zvuka, osvetljenost, režim pripravnosti i napajanje, bez korišćenja sistema Android SoC.

    Predstavljamo monitor koji ima bolju vezu sa sistemom Android 14

    Zahvaljujući opciji dodavanja CRD52 Android OPS plejera, dobijate 8GB RAM memorije i 64 GB skladišta, Android 14, UHD izlaz na Displayport, RJ45, USB3 i Micro USB. Možete da dodate odabrane aplikacije i rešenja, Philips Wave za daljinsko upravljanje monitorom i druge opcije.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      164  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      64.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 @ 60Hz, 85Hz
      Osvetljenost
      800  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Tehnologija panela
      ADS
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • USB 2.0 (x2)
      • OPS
      • Toplotni senzor
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Senzor ambijentalnog osvetljenja

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 15 x 15
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Prosleđivanje signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IC ciklus
      Jednostavno postavljanje
      • Drške za nošenje
      • Konformni premaz
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      128  W
      Potrošnja (maks)
      210 W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1462,3  mm
      Težina proizvoda
      27,8  kg
      Visina uređaja
      837,3  mm
      Dubina uređaja
      89,90 mm (kod drške), 69,0 (kod zidnog nosača)  mm
      Širina kompleta (inča)
      57,71  inč
      Visina kompleta (inča)
      32.96  inč
      Nosač za zid
      400 x 400 mm, M8
      Dubina kompleta (inča)
      3.54 inch (at handle),2.72 (at wall mount)  inč
      Širina okvira
      14,90 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      61,3  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 5000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)
      Zaštita od prodiranja
      IP5X

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • H.264
      • H.265
      • Motion JPEG
      • MPEG1/2
      • WMV3
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Poklopac AC prekidača
      • Philips logotip (x1)
      • Kabl za napajanje (x3)
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl (3 m) (x1)
      • RS232 kabl za redno povezivanje (x1)
      • USB poklopac (x1)
      Postolje
      BM05922 (opciono)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Holandski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španski
      • Švedski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • EPA

