Ima snažno metalno kućište, konformni premaz, IP5X zaštitu

Ovaj vrhunski profesionalni monitor koji je spreman za sve izazove u okruženju, ima metalno kućište, konformni premaz i zaštitu od prodiranja IP5X. Dizajniran je da bude robustan za korišćenje u oblastima kao što su prometna mesta sa hranom i pićem, transportni centri i druga okruženja.