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    Signage Solutions H-Line ekran

    75BDL4003H/02

    Živopisna vidljivost u svim uslovima osvetljenja

    Održite vidljivost danju i noću uz Philips H-Line ekrane visoke osvetljenosti. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ovo savršenim rešenjem za prikazivanje privlačnog sadržaja u izlozima i na svetlijim lokacijama. Od aerodroma do tržnih centara i još toga.

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions H-Line ekran

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    Živopisna vidljivost u svim uslovima osvetljenja

    Ekran visoke osvetljenosti za rad 24/7

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

    CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.

    FailOver. Budite sigurni da ekran nikada neće biti prazan.

    Kritična za zahtevne komercijalne načine primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju otkazivanja medijskog plejera. Samo izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Dodajte procesorsku snagu operativnog sistema Android pomoću opcionog CRD50 modula

    Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u Philips profesionalni ekran. Opcioni CRD50 modul je OPS uređaj koji omogućava procesorsku snagu operativnog sistema Android bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

    Dizajniran za ekstremne uslove

    Poboljšano upravljanje toplotom, High Tni paneli sa tečnim kristalima i ugrađeni termalni senzori za suočavanje sa visokim ambijentalnim temperaturama. Osvetljenost ekrana do 2.500 cd/m² za uslove jakog ambijentalnog osvetljenja. Polarizator ekrana kompatibilan sa polarizovanim naočarima za sunce radi poboljšane vidljivosti sadržaja.

    Ulična signalizacija ultra-visoke osvetljenosti

    Digitalni ekrani visoke osvetljenosti okrenuti ka ulici privlače pažnju u svim uslovima osvetljenja, povećavajući izloženost prodavnice i privlačeći kupce. Spektakularna osvetljenost do 3.000 cd/m² osigurava visoku vidljivost i čist kvalitet slike, čak i u ekstremnim uslovima ambijentalnog osvetljenja.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      189.3  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      74.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,429 x 0,429 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      3000  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • Progresivno skeniranje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija panela
      IPS

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitalni + analogni) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IC ciklus
      Jednostavno postavljanje
      • Drške za nošenje
      • Pametno umetanje
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      510  W
      Potrošnja (maks)
      790
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1688,2  mm
      Težina proizvoda
      54,1  kg
      Visina uređaja
      966,6  mm
      Dubina uređaja
      111,1  mm
      Širina kompleta (inča)
      66,46  inč
      Visina kompleta (inča)
      38.06  inč
      Nosač za zid
      600 x 400 mm, M8
      Dubina kompleta (inča)
      4.37  inč
      Širina okvira
      18,8 (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      119,27  lb
      Širina pametnog umetka
      180  mm
      Visina pametnog umetka
      300  mm

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Relativna vlažnost
      20 ~ 80  %
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Upozorenje
      Nemojte koristiti na direktnoj sunčevoj svetlosti bez dodatnih zaštitnih mera.

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Komplet za poravnavanje ivica
      • Philips logotip (x1)
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Hvataljka za kablove (x3)
      • Poklopac AC prekidača i zavrtanj x1
      • USB poklopac i zavrtnji
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • HDMI kabl
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • Komplet za otvaranje okvira
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Za instalacije koje mogu biti izložene direktnoj sunčevoj svetlosti, preporučuje se da konsultujete korisnički priručnik i letak sa upozorenjima.
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