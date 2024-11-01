CMND & Create. Razvijte i pokrenite sopstveni sadržaj.

Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.