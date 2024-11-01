75BDL4003H/02
Živopisna vidljivost u svim uslovima osvetljenja
Održite vidljivost danju i noću uz Philips H-Line ekrane visoke osvetljenosti. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ovo savršenim rešenjem za prikazivanje privlačnog sadržaja u izlozima i na svetlijim lokacijama. Od aerodroma do tržnih centara i još toga.
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Interfejs „prevuci i pusti” čini objavljivanje sopstvenog sadržaja jednostavnim – bilo da je reč o tabli sa dnevnim specijalitetima ili brendiranim korporativnim informacijama. Unapred učitani šabloni i integrisani vidžeti osiguravaju da fotografije, tekst i video zapisi budu spremni za rad u tren oka.
Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.
Kritična za zahtevne komercijalne načine primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju otkazivanja medijskog plejera. Samo izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u Philips profesionalni ekran. Opcioni CRD50 modul je OPS uređaj koji omogućava procesorsku snagu operativnog sistema Android bez potrebe za kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).
Poboljšano upravljanje toplotom, High Tni paneli sa tečnim kristalima i ugrađeni termalni senzori za suočavanje sa visokim ambijentalnim temperaturama. Osvetljenost ekrana do 2.500 cd/m² za uslove jakog ambijentalnog osvetljenja. Polarizator ekrana kompatibilan sa polarizovanim naočarima za sunce radi poboljšane vidljivosti sadržaja.
Digitalni ekrani visoke osvetljenosti okrenuti ka ulici privlače pažnju u svim uslovima osvetljenja, povećavajući izloženost prodavnice i privlačeći kupce. Spektakularna osvetljenost do 3.000 cd/m² osigurava visoku vidljivost i čist kvalitet slike, čak i u ekstremnim uslovima ambijentalnog osvetljenja.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Zvuk
Napajanje
Podržana rezolucija
Dimenzije
Uslovi rada
Multimedijalne aplikacije
Dodaci
Razno
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