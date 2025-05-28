Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje i kontrolu ekrana

Vaš ekran sa podrškom za Philips Wave omogućava vam da daljinski upravljate i održavate ovaj uređaj, gde god da se nalazite, kad god odaberete. Ova evolutivna platforma u oblaku daje vam potpunu kontrolu, sa pojednostavljenom instalacijom i podešavanjem, nadzorom i kontrolom ekrana, nadogradnjom firmvera, upravljanjem centralnim potrebama za sadržajem i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vam vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.