    Informišite i očarajte uz Philips Signage 4050. UHD rezolucija uparena je sa povećanom osvetljenošću i visokom providnošću, kao i efikasnošću oprobanog Android 10 SoC-a. Tu je Wave podrška za daljinsko upravljanje, pa imate punu kontrolu.

    Jednostavna efikasnost – vaš svestrani ekran za svaki dan

    • 86"
    • Neprekidan rad
    • Wave podrška

    Osvetljenost od 500 cd/m2

    Uz osvetljenost od 500 cd/m2 za bolju vidljivost, ekran Philips Signage 4050 dizajniran je za neprekidnu upotrebu, što ga čini odličnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajne centre, lokacije u vezi sa hranom i pićem itd. Tu je i FailOver, pa ekran može automatski da se prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza u slučaju prestanka emitovanja.

    Lako montiranje u položenoj ili uspravnoj orijentaciji.

    Instalirajte ga u uspravnoj ili položenoj orijentaciji, uz različite veličine koje odgovaraju raznim načinima primene u različitim okruženjima i branšama.

    Dokazana pouzdanost. Nema potrebe za spoljnim medijskim plejerom.

    Oprobano, testirano i dokazano intuitivno korisničko iskustvo uz ugrađeni profesionalni Android 10 SoC za lako integrisanje aplikacija i rešenja, bez potrebe za spoljnim medijskim pejerom.

    Daljinsko upravljanje uz Philips Wave

    Daljinski upravljajte ekranom i kontrolišite sadržaj uz Philips Wave Controller – evolutivni ekosistem dizajniran za uštedu vremena, energije i novca. Otkrijte softverske aplikacije koje podržavaju vašu interaktivnu viziju iz mreže naših proverenih partnera u okviru PPDS ProStore.

    Dodajte opcioni Philips ScreenShare

    Dodajte opcioni softver za prezentaciju Philips ScreenShare koji je potpuno bezbedan i usklađen sa GDPR, za trenutno, veoma jednostavno deljenje sadržaja pomoću bilo kojeg uređaja na bilo kojoj mreži i bez dodatnog hardvera.

    Podržava održivost poslovanja i uštedu energije.

    Podržava održivost poslovanja i uštedu energije, sa funkcijama za uštedu energije i korišćenjem ekološki prihvatljivijih materijala za proizvod i ambalažu.

    Dodajte opcioni modul CRD22 za jednostavno Wi-Fi povezivanje

    Uz asortiman opcija ulaza za lako upravljanje sadržajem, samo dodajte modul CRD22 da biste iskoristili i snagu Wi-Fi veze.

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    Napredni kvalitet donosi zadivljujući kontrast za najbogatije boje i najjasniju sliku koja će očarati prolaznike i privući klijente.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      217.4  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      85.6  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4935 x 0,4935 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      500  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • Progresivno skeniranje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 10
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • mikro SD
      • OPS
      Spoljna kontrola
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 3 x 3
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      Jednostavno postavljanje
      Pametno umetanje
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Oznaka za energetsku klasu
      D
      EEI Lot5 potrošnja energije (W)
      100
      EPEAT sertifikat
      EPEAT Silver

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1929,0  mm
      Težina proizvoda
      49,06  kg
      Visina uređaja
      1100,0  mm
      Dubina uređaja
      69,5 mm (D@wall nosač) / 91,8 mm (D@handle)  mm
      Širina kompleta (inča)
      75,94  inč
      Visina kompleta (inča)
      43.31  inč
      Nosač za zid
      600 x 400 mm, M8
      Dubina kompleta (inča)
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  inč
      Širina okvira
      15,5 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      108,16  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG 1/2 (1080p 60 Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60 Hz)
      • H.263 (1080p 60 Hz)
      • H.264 (4K2K 60 Hz)
      • H.265 (4K2K 60 Hz)
      • VP8 (1080p 60 Hz)
      • VP9 (4K2K 60 Hz)
      USB reprodukcija slika
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2.5 Layer 3
      • MPEG 1/2 Layer 1
      • MPEG 1/2 Layer 2

    • Interni plejer

      procesor
      Četvorojezgarni Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Poklopac AC prekidača
      • Vodič za brzi početak
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl
      • USB poklopac (x1)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • pojednostavljeni kineski
      • tradicionalni kineski
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španski
      • Turski
      • Japanski
      • Arapski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CB
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

