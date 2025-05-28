Pojmovi za pretragu

    Ovaj interaktivni ekran, koji pokreće Android 14, ima do 50 tačaka dodira, maksimizirajući angažovanje i saradnju. Kaljeno staklo protiv odsjaja i otisaka prstiju je idealno za intenzivnu svakodnevnu upotrebu u prometnim okruženjima.

    Signage Solutions Ekran za saradnju

    Interaktivni ekran

    Sa višedodirnom tehnologijom

    • 86"
    • Pokreće ga Android
    • Višestruki dodir

    OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova

    Integrišite Windows PC modul pune snage ili Chrome OS modul direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje rešenja koje se umeće, uključujući napajanje.

    Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje i kontrolu ekrana

    Vaš ekran sa podrškom za Philips Wave omogućava vam da daljinski upravljate i održavate ovaj uređaj, gde god da se nalazite, kad god odaberete. Ova evolutivna platforma u oblaku daje vam potpunu kontrolu, sa pojednostavljenom instalacijom i podešavanjem, nadzorom i kontrolom ekrana, nadogradnjom firmvera, upravljanjem centralnim potrebama za sadržajem i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vam vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

    Google EDLA sertifikovan

    Poboljšano korisničko iskustvo, angažovanje učenika, bezbednost i integracija aplikacija su deo usluge. Direktno iskoristite prednosti Google aplikacija i usluga izvorno, uključujući Google Classroom, Docs i Slides, neometano integrišite Chromebook i druge izvorne Android uređaje za jednostavnije i intuitivnije podučavanje i učenje.

    Ugrađeni senzor ambijentalnog svetla

    Ugrađeni senzori ambijentalnog svetla doprinose uštedi energije automatskim prilagođavanjem osvetljenosti ekrana uslovima osvetljenja u okruženju.

    Antirefleksno kaljeno staklo 9H ocena tvrdoće olovke

    Premazi protiv odsjaja i otisaka prstiju, 9H tvrdoća olovke.

    Odbacivanje dodira dlanom

    Odbacivanje dodira dlanom za poboljšanu preciznost.

    Filter plavog svetla

    Filter plavog svetla za zaštitu i izbegavanje zamora očiju.

    Bežične prezentacije

    Philips ScreenShare olakšava nastavnicima, učenicima ili zaposlenima da bežično dele ekrane sa sopstvenog uređaja, bez obzira na operativni sistem, putem pregledača ili omiljenih aplikacija, na Philips ekran za saradnju.

    Višedodirna tehnologija koja pruža do 50 tačaka dodira

    Kreirajte nezaboravno interaktivno iskustvo sa do 50 tačaka dodira istovremeno za dinamične, agilne časove ili sesije razmene ideja. Savršen za aplikacije za saradnju i zajedničko stvaranje, ovaj ekran povezuje vašu publiku sa bilo kojim sadržajem. Nudi poboljšanu lakoću korišćenja sa funkcionalnošću brisanja, odbacivanjem dodira dlanom i prepoznavanjem veličine vrha olovke.

    Napredna IC dodirna tehnologija i aplikacija za belu tablu.

    Napredna IC dodirna tehnologija bez zazora sa manjim, tanjim okvirima. Ugrađena aplikacija za belu tablu omogućava neometanu saradnju i razmenu ideja direktno na ekranu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      218.44  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      86  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4935 x 0,4935 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      400  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • 3D kombinovani filter
      • Rasplitanje sa kompenzacijom kretanja
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA rasplitanje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 14
      OS UI rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      • Mini priključak od 3,5 mm (x1)
      • SPDIF digitalni audio izlaz (x1)
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB-C (do 65 W)
      • USB-C
      • DisplayPort
      • VGA
      Audio ulaz
      Mini priključak od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • USB-B (x2)
      • USB 3.0 (x4)
      Video izlaz
      HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • RS232C (ulaz ili izlaz) D-Sub9
      • Gb LAN x2
      Bluetooth
      5.2 BLE

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      Položeno (18/7)
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Kontrola pomoću tastature
      Može da se zaključa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Dodatne pogodnosti
      • Drške za nošenje
      • NFC
      • Bluetooth
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45
      Filter plavog svetla
      Da

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 20 W

    • Napajanje

      Električna mreža
      100–240 V~, 50–60 Hz, 7,5 A
      Potrošnja (tipično)
      175  W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Oznaka za energetsku klasu
      F

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 960, 60, 85Hz
      • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480 p 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1957  mm
      Visina uređaja
      1170,8  mm
      Dubina uređaja
      97,1  mm
      Širina kompleta (inča)
      77,04  inč
      Visina kompleta (inča)
      46.1  inč
      Nosač za zid
      800 x 600 mm, M8
      Dubina kompleta (inča)
      3.8  inč
      Širina okvira
      17,3 mm (T), 16,4 mm (R/L), 44,9 mm (B)

    • Težina

      Proizvod sa pakovanjem (kg)
      70  kg
      Proizvod sa ambalažom (funti)
      154,3  lb
      Proizvod bez postolja (kg)
      51,25  kg
      Proizvod bez postolja (funti)
      112,99  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      10 ~ 90% (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      10 ~ 90% (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      4xA73 + 4xA53
      GPU
      Multi-Core Mali-G52
      Memorija
      8 GB
      Odlaganje
      128 GB eMMc
      WiFi
      2T/2R 2,4 / 5 / 6 GHz

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Krpa za čišćenje (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • USB A na B kabl (3 m) (x1)
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Philips logotip (x1)
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Poklopac AC prekidača i zavrtanj x1
      • Dodirna olovka (x2)
      Dodatna oprema
      Ležište za olovku sa olovkom u 2 boje

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Holandski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španski
      • Švedski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      Garancija
      5 godina garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivnost

      Višedodirna tehnologija
      Infracrveni dodirni bez zazora
      Dodirne tačke
      50 dodirnih tačaka istovremeno
      Priključite i koristite
      HID podrška
      Zaštitno staklo
      • Zaštita od odbleska
      • Filter plavog svetla
      • Kaljeno sigurnosno staklo 9H ocena tvrdoće olovke
      Ugrađeni mikrofon
      Da

