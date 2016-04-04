BDM4350UC/00
4K Ultra HD
Prostrani Ultra HD profesionalni Philips monitor od 43" pruža vam prostor da se raširite i sagledate celu sliku sa svim detaljima u 4K Ultra HD rezoluciji (četiri puta veća rezolucija od Full HD).Pogledajte sve pogodnosti
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Philips MultiView funkcija na ovom prostranom 4K UHD monitoru omogućava vam da imate do četiri sistema (od kojih se svaki prikazuje u Full HD rezoluciji) na jednom ekranu. Možete da koristite Picture-by-Picture (PbP) za praćenje četiri sistema na jednom ekranu, za kontrolne sobe ili bezbednost. Ili za više uređaja poput dva laptopa uporedo, za produktivniju saradnju. Takođe možete da koristite režim Picture-in-Picture (PiP) i da gledate fudbalski prenos uživo sa prijemnika dok radite na računaru.
Promene u osvetljenosti i prikazu boja na LCD ekranima predstavljaju uobičajen fenomen. Philips SmartUniformity režim daje tačan prikaz slike u pogledu osvetljenosti; što je od ključne važnosti za fotografiju, dizajn i štampanje. Uz mogućnost merenja boja radi procene tačnosti prikaza, ovaj režim je kalibrisan tako da se postiže prosečna ujednačenost osvetljenja veća od 95%. Izborom ovog režima dobijate postojan i tačan prikaz slike.
SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!
Mobile High Definition Link (MHL) je mobilni audio/video interfejs za direktno povezivanje mobilnih telefona i drugih prenosivih uređaja sa ekranima visoke rezolucije. Opcioni MHL kabl vam omogućava da jednostavno povežete MHL mobilni uređaj sa ovim velikim Philips MHL ekranom i da posmatrate kako HD video zapisi oživljavaju uz potpuno digitalni zvuk. Sada ne samo da možete da uživate u mobilnim igrama, fotografijama, filmovima ili drugim aplikacijama na velikom ekranu, već možete i istovremeno da punite mobilni uređaj da se ne bi desilo da se baterija isprazni na pola.
Tanki dizajn okvira pruža elegantan izgled javnom monitoru kako bi se lepo uklopio u skoro svako okruženje. Pored toga, ovaj dizajn čini monitor idealnim za uklopljene matrične video zidove.
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
Superbrzi USB 3.0 pruža brzinu prenosa od 5 Gb/s, što je približno 10 puta brže od USB 2.0 standarda i značajno skraćuje vreme prenosa podataka, pa štedite vreme i novac. Uz veći propusni opseg, superbrzi prenos, bolje upravljanje energijom i superiorne ukupne performanse, USB 3.0 postavlja najnoviji globalni standard i omogućava vam da koristite uređaje za skladištenje velikog kapaciteta. Sada ne morate da čekate tako dugo na punjenje uređaja. Nova funkcija FastCharge omogućava brzo punjenje da biste brže bili u pokretu. USB 3.0 je takođe unazad kompatibilan sa USB 2.0 uređajima.
Ovi Philips monitori dolaze opremljeni najnaprednijim višestrukim vezama, kao što su VGA, Display Port i univerzalni HDMI konektor, koje vam omogućavaju da uživate u nekomprimovanom videu visoke rezolucije i zvuku visokog kvaliteta. Nove DisplayPort i HDMI 2.0 veze sada podržavaju punu 4K rezoluciju pri 60 Hz, za glatku sliku. USB veze garantuju izuzetno velike brzine prenosa podataka i sveobuhvatno povezivanje. Bez obzira na izvor koji koristite, možete da budete sigurni da ovaj Philips monitor garantuje da vaša investicija neće uskoro postati ništavna.
VESA šablon garantuje kompatibilnost sa stotinama inovativnih rešenja za montiranje.
Pomeranjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja, koji je praktično postavljen sa zadnje strane, možete potpuno da isključite monitor sa AC napajanja. To pruža nultu potrošnju energije i dodatno smanjuje karbonski otisak.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Napajanje
Dimenzije
Težina
Uslovi rada
Održivost
Usklađenost i standardi
Kutija
Šta je u kutiji?
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