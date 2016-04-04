Pojmovi za pretragu

Monitori
  • 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD
    Energy Label Europe B
    Za više informacija (PDF 209.0KB)

    Brilliance 4K Ultra HD LCD monitor

    BDM4350UC/00

    4K Ultra HD

    Prostrani Ultra HD profesionalni Philips monitor od 43" pruža vam prostor da se raširite i sagledate celu sliku sa svim detaljima u 4K Ultra HD rezoluciji (četiri puta veća rezolucija od Full HD).

    Pogledajte sve pogodnosti

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Brilliance 4K Ultra HD LCD monitor

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Kancelarijski monitor

    4K Ultra HD

    Sagledajte širu sliku sa svim detaljima

    • 43 (dijagonala 42,51" / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

    UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

    Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

    IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

    IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

    IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

    MultiView 4K za 4 sistema na jednom ekranu

    MultiView 4K za 4 sistema na jednom ekranu

    Philips MultiView funkcija na ovom prostranom 4K UHD monitoru omogućava vam da imate do četiri sistema (od kojih se svaki prikazuje u Full HD rezoluciji) na jednom ekranu. Možete da koristite Picture-by-Picture (PbP) za praćenje četiri sistema na jednom ekranu, za kontrolne sobe ili bezbednost. Ili za više uređaja poput dva laptopa uporedo, za produktivniju saradnju. Takođe možete da koristite režim Picture-in-Picture (PiP) i da gledate fudbalski prenos uživo sa prijemnika dok radite na računaru.

    SmartUniformity za postojanu sliku

    SmartUniformity za postojanu sliku

    Promene u osvetljenosti i prikazu boja na LCD ekranima predstavljaju uobičajen fenomen. Philips SmartUniformity režim daje tačan prikaz slike u pogledu osvetljenosti; što je od ključne važnosti za fotografiju, dizajn i štampanje. Uz mogućnost merenja boja radi procene tačnosti prikaza, ovaj režim je kalibrisan tako da se postiže prosečna ujednačenost osvetljenja veća od 95%. Izborom ovog režima dobijate postojan i tačan prikaz slike.

    Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

    Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

    SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirom na jedno dugme!

    MHL tehnologija za uživanje u sadržaju sa mobilnih uređaja na velikom ekranu

    MHL tehnologija za uživanje u sadržaju sa mobilnih uređaja na velikom ekranu

    Mobile High Definition Link (MHL) je mobilni audio/video interfejs za direktno povezivanje mobilnih telefona i drugih prenosivih uređaja sa ekranima visoke rezolucije. Opcioni MHL kabl vam omogućava da jednostavno povežete MHL mobilni uređaj sa ovim velikim Philips MHL ekranom i da posmatrate kako HD video zapisi oživljavaju uz potpuno digitalni zvuk. Sada ne samo da možete da uživate u mobilnim igrama, fotografijama, filmovima ili drugim aplikacijama na velikom ekranu, već možete i istovremeno da punite mobilni uređaj da se ne bi desilo da se baterija isprazni na pola.

    Tanki dizajn okvira za elegantan izgled

    Tanki dizajn okvira pruža elegantan izgled javnom monitoru kako bi se lepo uklopio u skoro svako okruženje. Pored toga, ovaj dizajn čini monitor idealnim za uklopljene matrične video zidove.

    Snažni zvučnici od 7 W za oslobađanje sadržaja

    Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

    USB 3.0 čvorište za praktičan pristup i brzo punjenje

    Superbrzi USB 3.0 pruža brzinu prenosa od 5 Gb/s, što je približno 10 puta brže od USB 2.0 standarda i značajno skraćuje vreme prenosa podataka, pa štedite vreme i novac. Uz veći propusni opseg, superbrzi prenos, bolje upravljanje energijom i superiorne ukupne performanse, USB 3.0 postavlja najnoviji globalni standard i omogućava vam da koristite uređaje za skladištenje velikog kapaciteta. Sada ne morate da čekate tako dugo na punjenje uređaja. Nova funkcija FastCharge omogućava brzo punjenje da biste brže bili u pokretu. USB 3.0 je takođe unazad kompatibilan sa USB 2.0 uređajima.

    SmartConnect putem DisplayPort, HDMI i VGA veze

    Ovi Philips monitori dolaze opremljeni najnaprednijim višestrukim vezama, kao što su VGA, Display Port i univerzalni HDMI konektor, koje vam omogućavaju da uživate u nekomprimovanom videu visoke rezolucije i zvuku visokog kvaliteta. Nove DisplayPort i HDMI 2.0 veze sada podržavaju punu 4K rezoluciju pri 60 Hz, za glatku sliku. USB veze garantuju izuzetno velike brzine prenosa podataka i sveobuhvatno povezivanje. Bez obzira na izvor koji koristite, možete da budete sigurni da ovaj Philips monitor garantuje da vaša investicija neće uskoro postati ništavna.

    VESA stalak omogućava savršeno postavljanje

    VESA šablon garantuje kompatibilnost sa stotinama inovativnih rešenja za montiranje.

    Nulta potrošnja energije pomoću prekidača za potpuno isključivanje napajanja

    Pomeranjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja, koji je praktično postavljen sa zadnje strane, možete potpuno da isključite monitor sa AC napajanja. To pruža nultu potrošnju energije i dodatno smanjuje karbonski otisak.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Veličina panela
      42,51 inča (108 cm)
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      LCD panel
      IPS LCD
      Tip pozadinskog osvetljenja
      W-LED sistem
      Razmak piksela
      0,2451 x 0,2451mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60Hz
      Osvetljenost
      300  cd/m²
      Ujednačenost osvetljenosti
      96~105%
      Boje displeja
      Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200 : 1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      5 ms (Gray to Gray)*
      Ugao gledanja
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 20
      Poboljšane karakteristike slike
      SmartImage
      Efekt.područje gledanja
      941,2 (H) x 529,4 (V)
      Učestanost skeniranja
      VGA/HDMI: 30–99 kHz ; DP: 30–160 kHz (H) / VGA: 56–80 Hz ; HDMI/DP: 23–80 Hz (V)
      sRBG
      Da
      MHL
      1080P na 60Hz
      Delta E
      <3
      Bez treperenja
      Da
      Premaz ekrana
      Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 1%

    • Mogućnost priključivanja

      Ulaz za signalni kabl
      • VGA (analogni)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0 x 4 (1 sa brzim punjenjem)*
      Sinhronizacija ulaza
      • Odvojena sinkronizacija
      • Video sinkronizacija
      Audio (ulaz/izlaz)
      • PC audio ulaz
      • Izlaz za slušalice

    • Praktičnost

      Ugrađeni zvučnici
      7 W x 2
      Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRBG
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Pogodnosti za korisnika
      • SmartImage
      • Multiview
      • Korisničke
      • Meni
      • Napajanje uključeno/isključeno
      Jezici menija na ekranu
      • Portugalski (Brazil)
      • Češki
      • Holandski
      • Engleski
      • Finski
      • Francuski
      • Nemački
      • Grčki
      • Mađarski
      • Italijanski
      • Japanski
      • Korejski
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • pojednostavljeni kineski
      • Španski
      • Švedski
      • tradicionalni kineski
      • Turski
      • Ukrajinski
      Dodatne pogodnosti
      • Kensingtonska brava
      • VESA nosač (200 x 200 mm)
      Kontrolni softver
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2 uređaja)
      • PBP (4 uređaja)

    • Napajanje

      Režim ECO
      46,5 W (tipično)
      Napajanje
      • Ugrađeno
      • 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz
      Isključeno napajanje
      Nula vati uz AC prekidač
      Uključeno napajanje
      63,1 W (tipično) (EnergyStar 6.0 metod testiranja)
      Režim pripravnosti
      <0,5 W (tipično)
      LED indikator napajanja
      • Rad – belo
      • Režim pripravnosti – bela (treperi)

    • Dimenzije

      Pakovanje u mm (Š x V x D)
      1070 x 680 x 160  mm
      Proizvod bez postolja (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Proizvod sa postoljem (maks. visina)
      968 x 630 x 259  mm

    • Težina

      Proizvod sa pakovanjem (kg)
      14,29  kg
      Proizvod sa postoljem (kg)
      9,72  kg
      Proizvod bez postolja (kg)
      9,40  kg

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
      Temperaturni raspon (radne)
      0 °C do 40 °C  °C
      Srednje vreme do otkaza
      70.000 sati (ne uključujući pozadinsko osvetljenje)  sati
      Relativna vlažnost
      20%–80%  %
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20°C do 60°C  °C

    • Održivost

      Zaštita životne sredine i energija
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Materijal za pakovanje koji može da se reciklira
      100  %
      Posebne supstance
      • Kućište bez PVC / BFR
      • Bez žive

    • Usklađenost i standardi

      Regulatorna odobrenja
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • CE Mark
      • FCC klasa B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • Kineski RoHS
      • UKRAJINSKI
      • Kuvajt
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Kutija

      Završi
      Sjajno (prednja maska) / tekstura (postolje / zadnji poklopac)
      Postolje
      Srebrna
      Prednji okvir
      Crna
      Zadnji okvir
      Crna

    • Šta je u kutiji?

      Kablovi
      VGA, HDMI, DP, audio, napajanje
      Monitor sa postoljem
      Da
      Korisnička dokumentacija
      Da

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • Ovaj Philips monitor ima MHL sertifikat. Međutim, u slučaju da vaš MHL uređaj ne može da se poveže ili ne funkcioniše pravilno, uputstva potražite u najčešćim pitanjima za MHL uređaj ili direktno od proizvođača. Smernice proizvođača uređaja mogu da zahtevaju da kupite MHL kabl ili adapter određene marke da bi veza funkcionisala.
    • Zahteva opcioni MHL mobilni uređaj i kabl. (nisu priloženi) Proverite kompatibilnost sa proizvođačem MHL uređaja.
    • Ušteda energije u stanju pripravnosti / isključenog napajanja za ErP nije primenljiva za funkciju MHL punjenja
    • Kompletnu listu proizvoda sa podrškom za MHL potražite na www.mhlconsortiun.org
    • Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
    • Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
    • Četiri ulaza su potrebna za 4 sistema na jednom ekranu.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.