MHL tehnologija za uživanje u sadržaju sa mobilnih uređaja na velikom ekranu

Mobile High Definition Link (MHL) je mobilni audio/video interfejs za direktno povezivanje mobilnih telefona i drugih prenosivih uređaja sa ekranima visoke rezolucije. Opcioni MHL kabl vam omogućava da jednostavno povežete MHL mobilni uređaj sa ovim velikim Philips MHL ekranom i da posmatrate kako HD video zapisi oživljavaju uz potpuno digitalni zvuk. Sada ne samo da možete da uživate u mobilnim igrama, fotografijama, filmovima ili drugim aplikacijama na velikom ekranu, već možete i istovremeno da punite mobilni uređaj da se ne bi desilo da se baterija isprazni na pola.