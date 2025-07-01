Pojmovi za pretragu

  • Philips CRD52 OPS modul Philips CRD52 OPS modul Philips CRD52 OPS modul

    OPS dodatak

    CRD52/00

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Philips CRD52 OPS modul

    Unesite snagu Android SoC-a u Philips monitore pomoću modula CRD52. Ubacivanjem u OPS slot monitora, on donosi munjevite performanse i fleksibilnost Android-a, uz mogućnost dodavanja daljinskog upravljanja uređajima pomoću rešenja Philips Wave i još toga.

    OPS dodatak

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Ostalo

    Philips CRD52 OPS modul

    Jednostavno dodajte snagu Android-a

    Ubacite u OPS slot. Nisu potrebne dodatne veze.

    Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 14. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play“ System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.

    Lako dodavanje i zakazivanje sadržaja.

    Ugrađeni planer u Android SoC-u olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja na osnovu doba dana. Možete da reprodukujete sadržaj sa USB-a, interne memorije ili lokalne mreže.

    Reprodukujte i kontrolišite onlajn sadržaj.

    Ugrađeni HTML5 pregledač vam omogućava da reprodukujete i kontrolišete onlajn sadržaj.

    Pojednostavljena instalacija i podešavanje, nadgledanje i kontrola.

    Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu, nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

    Tehničke specifikacije

    • Napajanje

      Potrošnja energije
      Typ: 10  W
      Ulazni napon
      12–19 V
      Tip
      Ugrađeni konektor za OPS
      Ulazni konektor
      OPS međuveza

    • Dimenzije

      Neto (mm)
      200 (Š) x 30 (V) x 135 (D)

    • Težina

      Neto (kg)
      0,755

    • Glavni čip

      procesor
      Quad-Core Cortex-A72 na 2,2 GHz, Quad-Core Cortex-A53 na 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Memorija
      8 GB DDR3
      Odlaganje
      64 GB eMMc

    • Android

      Verzija
      14

    • Prednji U/I portovi

      Ulazni signal
      USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), opcioni Wi-Fi modul (CRD29)
      Izlazni signal
      DP 1.2

    • Operativno okruženje

      Temperatura
      5–40 degC
      Vlažnost
      20–80% (bez kondenzacije)

    • Okruženje za odlaganje

      Temperatura
      -20–60 degC
      Vlažnost
      10–80% (bez kondenzacije)

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.