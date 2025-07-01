CRD52/00
Philips CRD52 OPS modul
Unesite snagu Android SoC-a u Philips monitore pomoću modula CRD52. Ubacivanjem u OPS slot monitora, on donosi munjevite performanse i fleksibilnost Android-a, uz mogućnost dodavanja daljinskog upravljanja uređajima pomoću rešenja Philips Wave i još toga.
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Uključuje svetski poznatu pouzdanost sistema Android 14. Optimizovan za izvorne Android aplikacije, ovaj „plug and play“ System on Chip (SoC) omogućava vam da instalirate veb aplikacije i softver direktno na ekran, eliminišući potrebu za eksternim medijskim plejerom.
Ugrađeni planer u Android SoC-u olakšava pokretanje aplikacija i sadržaja na osnovu doba dana. Možete da reprodukujete sadržaj sa USB-a, interne memorije ili lokalne mreže.
Ugrađeni HTML5 pregledač vam omogućava da reprodukujete i kontrolišete onlajn sadržaj.
Philips Wave – evolutivna platforma za daljinsko upravljanje uređajima – daje vam potpunu kontrolu. Omogućava pojednostavljenu instalaciju i podešavanje, nadgledanje i kontrolu, nadogradnje firmvera, upravljanje plejlistama i podešavanje rasporeda napajanja. Štedi vreme, energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Napajanje
Dimenzije
Težina
Glavni čip
Android
Prednji U/I portovi
Operativno okruženje
Okruženje za odlaganje
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.