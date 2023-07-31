Oštrica od nehrđajućeg čelika.



Izdrživa oštrica od nerđajućeg čelika koja traje do 4 meseca korištenja*. Zamena je jednostavna. Kada treba zameniti oštricu prikazaće se simbol strelice, što znači da je vreme za novu oštricu kako bi brijanje bilo što ugodnije i učinkovitije.



*Za najbolji osećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.