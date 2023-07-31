Pojmovi za pretragu

OneBlade
First Shave


QP1324/20

Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

OneBlade
First Shave


QP1324/20

Kupite ovaj proizvod ekskluzivno u:

Prvi izbor
za prvo brijanje

Prvi izbor
za prvo brijanje

Oštrica za osetljivu kožu

s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži

Dvostruki sistem zaštite

Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posekotina tokom brijanja.

Smanjuje
rizik posekotina i iritacije kože

Oštrica za osetljivu kožu

s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži


Dvostruki sustav zaštite

Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posekotina tijekom brijanja.

Smanjuje
rizik posekotina i iritacije kože

Kako preći prvi level brijanja

Ultra-fast OneBlade cutter

Revolucionarna OneBlade oštrica 

Sa 100 pokreta u sekundi

Shave in any direction

Dvostrana oštrica

Za brijanje u bilo kom smeru

30 minutes on battery

Dugotrajna baterija

30 minuta kontinuiranog brijanja

Effortless and smooth

Glatko brijanje bez napora

Brijanje bez posekotina i iritacija

Kako preći prvi level brijanja

Ultra-fast OneBlade cutter

Revolucionarna OneBlade oštrica

Sa 100 pokreta u sekundi

Ultra-fast OneBlade cutter

Dvostrana oštrica

Za brijanje u bilo kojem smjeru

Ultra-fast OneBlade cutter

Dugotrajna baterija

30 minuta kontinuiranog brijanja

Ultra-fast OneBlade cutter

Glatko brijanje bez napora

Brijanje bez posjekotina i iritacija

Watch OneBlade in action
MOKRO brijanje SUVO brijanje

Brijanje na mokro sa penom ili gelom.

Brijanje na suvo za brze rezultate.

  • Izdrživ


    Oštrice su dizajnirane za dugu upotrebu. Za optimalne rezultate, potrebno je zameniti oštrice svaka 4 meseca*. 


    *Zamena je jednostavna i ne zahteva napor. 

  • Vodootporan


    OneBlade First Shave je potpuno vodootporan te se lako čisti, samo ga isperite pod mlazom vode. 

    Može brijati na mokroj ili suvoj koži, čak i pod tušem. 

  • Oštrica za osetljivu kožu


    Sloj mikro-staklenih kuglica smanjuje trenje tokom brijanja, sprečavajući iritaciju kože i crvenilo. 

    Osigurava brzo i glatko brijanje koje je nežno na koži.

    Upoznaj oštricu

    Moćno brijanje, nežno na koži

    Moćno brijanje, nežno na koži

    OneBlade
    First Shave


    QP1324/20

    Gde kupiti

    Oštrica za
    za osetljivu kožu


    QP225/50

    Gde kupiti

    Šta se nalazi u pakovanju?


    1x OneBlade First Shave QP1324/20

    1x USB kabel

    1x Oštrica za osetljivu kožu

    Prijavi se i preuzmi kod za 10% popusta

    * Ovo polje je obavezno

     

    Promo kod za dodatnih 10% popusta možete iskoristiti za Philips asortiman lične nege, Philips Avent za mame i bebe, aparate za domaćinstvo, kao i za odabran Philips TV i sound asortiman.

     

    Promo kod važi do 31.12.2025.

     

    Ne važi za kategorije dodatne opreme i rezervnih delova.

    Ekskluzivne promocije i kuponi

    Lansiranja proizvoda

    *
    Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.
    Šta ovo znači?

    Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

    Razumem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.