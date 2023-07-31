OneBlade First Shave
QP1324/20 OneBlade First Shave
QP1324/20
Prvi izbor za prvo brijanje
Prvi izbor za prvo brijanje Oštrica za osetljivu kožu
s mikro-staklenim kuglicama za manje iritacije na koži
Dvostruki sistem zaštite
Premaz za bolje klizenje, zaštitna ploča na vrhu rezača i zaobljeni vrhovi štite kožu od posekotina tokom brijanja.
Smanjuje rizik posekotina i iritacije kože
Oštrica za osetljivu kožu
Kako preći prvi level brijanja Revolucionarna OneBlade oštrica
Sa 100 pokreta u sekundi Dvostrana oštrica
Za brijanje u bilo kom smeru Dugotrajna baterija
30 minuta kontinuiranog brijanja Glatko brijanje bez napora
Brijanje bez posekotina i iritacija
MOKRO brijanje SUVO brijanje
Brijanje na mokro sa penom ili gelom.
Brijanje na suvo za brze rezultate.
Izdrživ
Oštrice su dizajnirane za dugu upotrebu. Za optimalne rezultate, potrebno je zameniti oštrice svaka 4 meseca*. *Zamena je jednostavna i ne zahteva napor. Vodootporan
OneBlade First Shave je potpuno vodootporan te se lako čisti, samo ga isperite pod mlazom vode. Može brijati na mokroj ili suvoj koži, čak i pod tušem. Oštrica za osetljivu kožu
Sloj mikro-staklenih kuglica smanjuje trenje tokom brijanja, sprečavajući iritaciju kože i crvenilo. Osigurava brzo i glatko brijanje koje je nežno na koži.
Oštrica za osetljivu kožu Brije glatko. Zaista glatko.
Dodali smo sloj mikro-staklenih kuglica za sprečavanje iritacije tokom brijanja. Budući da to sprečava iritaciju, nije potrebna ni pena za brijanje ni voda.
Dvostrana oštrica
Dvostrana oštrica Brije u bilo kojem smeru.
OneBlade First Shave omogućava jednostavno i ugodno brijanje svih delova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje ivica i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kom smeru.
Nerđajući čelik
Nerđajući čelik Oštrica od nehrđajućeg čelika.
Izdrživa oštrica od nerđajućeg čelika koja traje do 4 meseca korištenja*. Zamena je jednostavna. Kada treba zameniti oštricu prikazaće se simbol strelice, što znači da je vreme za novu oštricu kako bi brijanje bilo što ugodnije i učinkovitije. *Za najbolji osećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Jedinstvena oštrica
Jedinstvena oštrica Kompatibilna sa svim nastavcima.
Oštrica za osetljivu kožu kompatibilna je sa svim OneBlade uređajima: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), OneBlade on line (QP45xx, QP46xx).
Jedinstvena tehnologija
Jedinstvena tehnologija Brz je. Zaista brz.
Revolucionarni rezač za podrezivanje brade bilo koje dužine. 6000 pokreta u minuti pružaju brzo, glatko brijanje koje je nežno na koži.
Moćno brijanje, nežno na koži
Moćno brijanje, nežno na koži Šta se nalazi u pakovanju?
1x OneBlade First Shave QP1324/20
1x USB kabel 1x Oštrica za osetljivu kožu
