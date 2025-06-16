* „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

* sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976

* Imajte u vidu da je maksimalna rezolucija 3840 x 2160 pri 60 Hz, 8-bitno, kada je redno povezivanje obavljeno pomoću Thunderbolt 4.

* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.

* Thunderbolt napajanje koje pruža ovaj monitor je do 100 W (tipično 96 W), a maksimalno napajanje zavisi od vašeg uređaja.

* Prilikom izračunavanja uštede na troškovima za energiju za PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.

* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

* Garancija od 5 godina je dobrovoljna ograničena garancija proizvođača. Primenjuje se samo u zemljama navedenim na ovoj stranici https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Za potrošače, ona se pruža kao dodatak, i bez uticaja na, njihova zakonska prava prema važećim nacionalnim zakonima. Za krajnje korisnike koji nisu potrošači (poslovni/profesionalni), primenjuju se samo uslovi ograničene garancije proizvođača.

* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.