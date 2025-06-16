IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
10-bitni ekran daje bogatu dubinu, uz 1,07 milijarde boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju glatkih prirodnih boja bez gradacija i trakastih prelivanja boja.
Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.
Za razliku od standardnog ugrađenog dugmeta KVM na monitoru, Smart KVM omogućava prebacivanje između izvora pritiskom na jedno dugme na tastaturi. Kada su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako da se prebacuju između izvora tako što će tri puta pritisnuti taster „Ctrl“.
SoftBlue LED tehnologija, u kombinaciji sa panelom ovog monitora koji emituje malu količinu plavog svetla, predstavlja efektivno rešenje za smanjivanje nepovoljnih efekata po zdravlje koje izaziva prekomerno izlaganje plavom svetlu. Na panelu ovog monitora, odnos svetla je smanjen za skoro 50%, dok SoftBlue LED tehnologija funkcioniše paralelno smanjujući štetne zrake plavog svetla koje emituje ekran. Ne moramo ni da spominjemo da je SoftBlue LED tehnologija testirana i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe za efektivnost smanjivanja emisije plavog svetla.
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.
