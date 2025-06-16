Pojmovi za pretragu

Profesionalna upotreba
reviews

Business Monitor

Redefinisanje produktivnosti radnog procesa

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Istraži sve

Philips monitors

Kolekcija za profesionalnu upotrebu

Philips monitori ispunjavaju potrebe današnjih dinamičnih, polivalentnih profesionalaca pomoću širokog opsega inovativnih rešenja dizajniranih za maksimalno povećavanje produktivnosti, pružanje vernih vizuelnih efekata, poboljšanje dobrobiti i zaštitu životne sredine.

Standardna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda

IPS tehnologija

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

10-bitne boje

1,07 milijarde boja za glatke prelaze između boja i detalje

10-bitni ekran daje bogatu dubinu, uz 1,07 milijarde boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju glatkih prirodnih boja bez gradacija i trakastih prelivanja boja.

UltraClear 4K UHD rezolucija

UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza

Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

User guide Product sheet
Promotivna slika

SmartKVM: za lako prebacivanje između izvora.

Za razliku od standardnog ugrađenog dugmeta KVM na monitoru, Smart KVM omogućava prebacivanje između izvora pritiskom na jedno dugme na tastaturi. Kada su svi uređaji pravilno povezani, korisnici mogu lako da se prebacuju između izvora tako što će tri puta pritisnuti taster „Ctrl“.

Promotivna slika

Tehnologija SoftBlue: za ugodno gledanje

SoftBlue LED tehnologija, u kombinaciji sa panelom ovog monitora koji emituje malu količinu plavog svetla, predstavlja efektivno rešenje za smanjivanje nepovoljnih efekata po zdravlje koje izaziva prekomerno izlaganje plavom svetlu. Na panelu ovog monitora, odnos svetla je smanjen za skoro 50%, dok SoftBlue LED tehnologija funkcioniše paralelno smanjujući štetne zrake plavog svetla koje emituje ekran. Ne moramo ni da spominjemo da je SoftBlue LED tehnologija testirana i odobrena od strane TUV Rheinland Eyesafe za efektivnost smanjivanja emisije plavog svetla.

Promotivna slika

Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja

Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Promotivna slika

Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira

Promotivna slika

MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz

Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.

zaobljeni

Zaobljeni monitori

Zakrivljeni Philips monitori podižu ovo iskustvo na viši nivo, nežno vas okružujući i obuhvatajući vaše vidno polje zakrivljenjem koje oponaša prirodan oblik oka.

Philips monitori sa USB bazom

Philips monitori sa USB bazom

Iskusite pogodnost jednog kabla koji pojednostavljuje vašu postavku i povećava produktivnost uz Philips USB-C docking monitore. Sa samo jednim kablom možete produžiti trajanje baterije laptopa bez potrebe za dodatnim adapterima.

Video konferencije

Philips monitor za video konferencije nudi besprekorno, sve-u-jednom rešenje za video pozive, sa integrisanom veb kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audio-vizuelnu podršku. Dizajniran za udobnost i efikasnost, sadrži naprednu Philips tehnologiju, USB-C priključnu stanicu i konsolidaciju uređaja, što štedi prostor, energiju i troškove—savršeno za kompaktne radne prostore.

Saznajte više

Komentari

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savete i trikove i rešite bilo kakve probleme

CustomerSupport

Početna stranica za podršku

Pronađite sve teme za podršku i još toga

MagnifyingGlass

Pretraga proizvoda

Pretražite po broju modela i pronađite specifične informacije o proizvodu

Uporedi

Uporedi
Business Monitor
Business Monitor
* „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
* sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976
* Imajte u vidu da je maksimalna rezolucija 3840 x 2160 pri 60 Hz, 8-bitno, kada je redno povezivanje obavljeno pomoću Thunderbolt 4.
* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.
* Thunderbolt napajanje koje pruža ovaj monitor je do 100 W (tipično 96 W), a maksimalno napajanje zavisi od vašeg uređaja.
* Prilikom izračunavanja uštede na troškovima za energiju za PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.
* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
* Garancija od 5 godina je dobrovoljna ograničena garancija proizvođača. Primenjuje se samo u zemljama navedenim na ovoj stranici https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Za potrošače, ona se pruža kao dodatak, i bez uticaja na, njihova zakonska prava prema važećim nacionalnim zakonima. Za krajnje korisnike koji nisu potrošači (poslovni/profesionalni), primenjuju se samo uslovi ograničene garancije proizvođača.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. All rights reserved.

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.