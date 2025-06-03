Pojmovi za pretragu

Optimizovan za mala i srednja preduzeća. Projektovan za uspeh


    U društvu Philips Monitors shvatamo jedinstvene potrebe malih i srednjih preduzeća. Naša napredna rešenja za prikaz projektovana su za veću produktivnost, efikasnije radne postupke i podršku vašeg rasta. Bilo da radite sa aplikacijama sa velikom količinom podataka, upravljate većim brojem zadataka, ili optimizujete svoj radni prostor, naši monitori će vam uvek ponuditi savršenu kombinaciju performanse, inovacija i komfora.

Zašto monitori Philips za mala i srednja preduzeća?

Neometana konektivnost

 

Manje kablova sa USB-C baznom stanicom i čist sto 



Pametno i bezbedno

 

Ugrađene veb kamere na izvlačenje za jednostavnu autentifikaciju

Komfor i udobnost

 

Ergonomska postolja i funkcije za zaštitu i smanjenje opterećenja očiju

Lako savladavanje većeg broja zadataka

 

Ultraširoki zakrivljeni ekrani za efikasniji rad

Koje pogodnosti važe za vas?

Konsultacije pre prodaje

Akcijske cene za mala i srednja preduzeća

Pristup u partnerski portal

Registracija projekta

Netvorking događaji

Demonstrativne jedinice za klijente

Efikasnost na prvom mestu. Trajna produktivnost.

Philips Curved and Ultrawide monitors

Multitasking i veći komfor

Ultraširoki zakrivljeni ekrani

 
Idealni za multitasking i za rad sa velikim tabelama bez čestog pomeranja ili prebacivanja kartica. Prirodno zakrivljenje smanjuje naprezanje očiju i povećava komfor, što je prevencija nastanka problema sa vratom.

PhilipsUSB C Docking Solutions

Jedan kabl za sve

USB-C bazna stanica

 
Pojednostavite svoj radni prostor zahvaljujući rešenju sa jedinim kablom za napajanje, podatke i video signal, čime će se smanjiti nered i povećati efikasnost.

Philips Built in webcam

Bezbedna saradnja na daljinu

Ugrađena veb kamera

 
Veb kamera na izvlačenje sa mikrofonima sa suzbijanjem šuma i integrisanim zvučnicima za neometanu i bezbednu saradnju na daljinu.

Uporedi sve Philips monitore

Performanse za uspeh preduzeća

   

Svaki monitor Philips dizajniran je uzimajući u obzir mala i srednja preduzeća i nudi moćne specifikacije i inovativne funkcije:

499P9H Philips Monitor infoscreen image

499P9H
Efikasan multitasking

Savršen za velike preglede podataka, tabele, finansije i analize.

346P1CRH philips monitor infoscreen image

346P1CRH
Za efikasniji radni dan

Savršen za profesionalce, stvaraoce sadržaja i poslovne korisnike koji obavljaju više zadataka.

242B1H philips monitor infoscreen image

242B1H
Efikasan i profesionalan

Savršen za kancelarije, video pozive i zaštićeno prijavljivanje.

Dodatne funkcije. Stabilnije poslovanje.

Philips Smart Mnagement

Za optimizovane radne postupke

Pametan portal
za upravljanje

 
 
 
Ova platforma je utemeljena na Philips-SmartControl (samostalan softver za menadžment monitora), kojim se obavlja menadžment ekrana putem udaljenih podešavanja SmartControl i koji omogućava istovremeni menadžment više Philips monitora.

Philips Eco Friendly Features

Za održive performanse

Ekološki prihvatljive funkcije

Monitori Philips su dizajnirani tako da prekoračuju tehnologiju prikaza i nude funkcije za zaštitu životne sredine, npr. tehnologiju PowerSensor, koja smanjuje troškove za energiju i povećava održivost.

Philips Effortless Daisy Chain

Za efikasniji radni prostor

Jednostavno slaganje

 
 
Jednostavno proširite svoj set putem jedinog priključka. Time ćete ograničiti mršenje kablova i usavršiti organizaciju radnog stola, čime ćete stvoriti efikasniji radni prostor.

Koji monitor ćete da odaberete?

24b2u3301 Philips Monitor infoscreen image

24B2U3301

24e1n1200a philips monitor infoscreen image

24E1N1200A

27e1n1200a philips monitor infoscreen image

27E1N1200A

49B2U5900CH philips monitor infoscreen image

49B2U5900CH

346b1c philips monitor infoscreen image

346B1C

32b1n3800 Philips Monitor infoscreen image

32B1N3800

272s1ae philips monitor infoscreen image

272S1AE

275s9jml Philips Monitor infoscreen image

275S9JML

276b1 philips monitor infoscreen image

276B1

275s1ae philips monitor infoscreen image

275S1AE

273v7qjab philips monitor infoscreen image

273V7QJAB

242s9jml philips monitor infoscreen image

242S9JML

243s1 philips monitor infoscreen image

243S1

242s1ae philips monitor infoscreen image

242S1AE

243V7QJABF Philips Monitor infoscreen image

243V7QJABF

      Pronađite svoj savršen monitor

       
       
      Utvrdite na koji način mogu monitori Philips da promene vaš set u malom i srednjem preduzeću. Povećajte efikasnost, pojednostavite radne postupke i unapredite svoje poslovanje putem ovlašćenih distributera:

      Authorised Distributors Comtrade

       

      Authorised Distributors Ewe comp

      Philips support is here, contact

      Obratite se našoj prodajnoj ekipi

       
      Kreso.Jurak@mmd-p.com

