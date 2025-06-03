Optimizovan za mala i srednja preduzeća. Projektovan za uspeh
U društvu Philips Monitors shvatamo jedinstvene potrebe malih i srednjih preduzeća. Naša napredna rešenja za prikaz projektovana su za veću produktivnost, efikasnije radne postupke i podršku vašeg rasta. Bilo da radite sa aplikacijama sa velikom količinom podataka, upravljate većim brojem zadataka, ili optimizujete svoj radni prostor, naši monitori će vam uvek ponuditi savršenu kombinaciju performanse, inovacija i komfora.
Zašto monitori Philips za mala i srednja preduzeća?
Neometana konektivnost
Manje kablova sa USB-C baznom stanicom i čist sto
Pametno i bezbedno
Ugrađene veb kamere na izvlačenje za jednostavnu autentifikaciju
Komfor i udobnost
Ergonomska postolja i funkcije za zaštitu i smanjenje opterećenja očiju
Lako savladavanje većeg broja zadataka
Ultraširoki zakrivljeni ekrani za efikasniji rad
Koje pogodnosti važe za vas?
Konsultacije pre prodaje
Akcijske cene za mala i srednja preduzeća
Pristup u partnerski portal
Registracija projekta
Netvorking događaji
Demonstrativne jedinice za klijente
Efikasnost na prvom mestu. Trajna produktivnost.
Multitasking i veći komfor
Ultraširoki zakrivljeni ekrani
Idealni za multitasking i za rad sa velikim tabelama bez čestog pomeranja ili prebacivanja kartica. Prirodno zakrivljenje smanjuje naprezanje očiju i povećava komfor, što je prevencija nastanka problema sa vratom.
Ova platforma je utemeljena na Philips-SmartControl (samostalan softver za menadžment monitora), kojim se obavlja menadžment ekrana putem udaljenih podešavanja SmartControl i koji omogućava istovremeni menadžment više Philips monitora.
Za održive performanse
Ekološki prihvatljive funkcije
Monitori Philips su dizajnirani tako da prekoračuju tehnologiju prikaza i nude funkcije za zaštitu životne sredine, npr. tehnologiju PowerSensor, koja smanjuje troškove za energiju i povećava održivost.
Za efikasniji radni prostor
Jednostavno slaganje
Jednostavno proširite svoj set putem jedinog priključka. Time ćete ograničiti mršenje kablova i usavršiti organizaciju radnog stola, čime ćete stvoriti efikasniji radni prostor.
Utvrdite na koji način mogu monitori Philips da promene vaš set u malom i srednjem preduzeću. Povećajte efikasnost, pojednostavite radne postupke i unapredite svoje poslovanje putem ovlašćenih distributera:
Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.