2 year warranty
Tokom procesa proizvodnje, Philips dodaje grudvicu bele masti na rotirajuću metalnu osovinicu ispod elementa za šišanje kod mnogih aparata za šišanje, višenamenskih trimera i trimera za bradu.
Ova mast je predviđena da bude tu i namenjena je da održava osovinicu podmazanom tokom čitavog radnog veka proizvoda.
Napomena:
Pogledajte sliku ispod kao primer.
Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: MG7961/15 , MG5941/15 , MG7935/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda ›
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?
Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?
Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?