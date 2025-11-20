ProizvodiPodrška

Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?

Tokom procesa proizvodnje, Philips dodaje grudvicu bele masti na rotirajuću metalnu osovinicu ispod elementa za šišanje kod mnogih aparata za šišanje, višenamenskih trimera i trimera za bradu.

Ova mast je predviđena da bude tu i namenjena je da održava osovinicu podmazanom tokom čitavog radnog veka proizvoda.

Napomena:

  • Da biste osigurali optimalne performanse proizvoda, nemojte uklanjati ovu mast.
  • Nema potrebe za dodavanjem bilo kakvog dodatnog maziva na osovinicu.
  • Mast je otporna na rutinsko čišćenje proizvoda.

Pogledajte sliku ispod kao primer.

