Podrška za Philips Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?

Tokom procesa proizvodnje, Philips dodaje grudvicu bele masti na rotirajuću metalnu osovinicu ispod elementa za šišanje kod mnogih aparata za šišanje, višenamenskih trimera i trimera za bradu.

Ova mast je predviđena da bude tu i namenjena je da održava osovinicu podmazanom tokom čitavog radnog veka proizvoda.



Napomena:

Da biste osigurali optimalne performanse proizvoda, nemojte uklanjati ovu mast.

Nema potrebe za dodavanjem bilo kakvog dodatnog maziva na osovinicu.

Mast je otporna na rutinsko čišćenje proizvoda.

Pogledajte sliku ispod kao primer.