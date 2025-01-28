Pojmovi za pretragu

QLED
4K Ambilight TV

43PUS8500/12

43 inč

43PUS8500/12 QLED 4K Ambilight TV
  • Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
  • Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
  • Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
  • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
  • Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
  • Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
  • Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
  • Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
  • Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
  • Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
  • Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
  • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.
