Prepustite se svemu uz ovaj Ambilight TV sa mnoštvom funkcija! Dobijate odličnu sliku, realistični Dolby Atmos zvuk i gladak gejming. Šta god da gledate ili igrate, Ambilight povećava uzbuđenje – za neprikosnoveno TV veče.
Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.
Živopisan doživljaj gledanja sa svetlom, izuzetno oštrom slikom.
Uživajte u svemu što gledate uz ovaj svetli 4K (UHD) LED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja izuzetno oštrog prikaza, bogatih boja i glatkog kretanja. Dobijate najbolji mogući doživljaj gledanja svaki put.
Lako pronađite. TITAN OS.
Brzo i lako možete da pronađete ono što volite sa našom TITAN OS Smart TV platformom. Uživate u seriji? Možete da nastavite da gledate direktno sa početnog ekrana. Ako tražite nešto novo, možete da pregledate kategorije poput akcije ili drame i da dobijate predloge iz najboljih usluga za strimovanje na jednom mestu.
Dolby Atmos za bioskopski zvuk.
Dolby Atmos vas uvlači dublje tako što reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas. Bez obzira na to da li su u pitanju svemirski brodovi koji lete iznad ili tihi koraci koji se šunjaju iza leđa, imaćete osećaj kao da ste u središtu akcije.
Spreman za gejming. VRR i malo kašnjenje na ulazu sa svim konzolama.
HDMI VRR vam omogućava da izvučete maksimum iz konzole, uz dinamično igranje i glatku grafiku. Postavka malog kašnjenja automatski se aktivira kada uključite konzolu. Ambilight režim za gejming svako uzbuđenje čini većim.
Veoma jednostavno se povezuje na pametne kućčne mreže.
Besprekorna kompatibilnost sa sistemima Matter i Control4 omogućava vam da lako integrišete ovaj 4K Ambilight TV u postojeću mrežu pametnog doma.
Daljinski upravljač sa recikliranom plastikom. Održiva ambalaža.
Ovaj Ambilight TV ima elegantan, sveden izgled, a Ambilight možete da koristite kao trenutno osvetljenje za atmosferu kada je ekran isključen. Daljinski upravljač koristi recikliranu plastiku, za ambalažu koristimo reciklirani karton sa FSC sertifikatom, a umeci su odštampani na recikliranom papiru.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
Aplikacija i usluga HBO Max biće dostupna do avgusta 2024.
Matter / Control4: ova funkcija će postati dostupna tokom 2024. putem ažuriranja softvera.