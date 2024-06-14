Pojmovi za pretragu

    Energy Label Europe E
    Za više informacija (PDF 75.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8009/12

    4K Ambilight TV

    Prepustite se svemu uz ovaj Ambilight TV sa mnoštvom funkcija! Dobijate odličnu sliku, realistični Dolby Atmos zvuk i gladak gejming. Šta god da gledate ili igrate, Ambilight povećava uzbuđenje – za neprikosnoveno TV veče.

    LED 4K Ambilight TV

    4K Ambilight TV

    Ambilight TV odlične vrednosti

    • 126 cm (50") Ambilight TV
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Pametna platforma Titan OS
    • Dolby Atmos zvuk
    Prepustite se sadržaju koji volite. Ambilight TV.

    Prepustite se sadržaju koji volite. Ambilight TV.

    Ambilight televizori su jedini televizori sa ugrađenim LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih sportskih sadržaja, filmova, muzike i igara biće više obuhvatajući.

    Živopisan doživljaj gledanja sa svetlom, izuzetno oštrom slikom.

    Živopisan doživljaj gledanja sa svetlom, izuzetno oštrom slikom.

    Uživajte u svemu što gledate uz ovaj svetli 4K (UHD) LED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja izuzetno oštrog prikaza, bogatih boja i glatkog kretanja. Dobijate najbolji mogući doživljaj gledanja svaki put.

    Lako pronađite. TITAN OS.

    Lako pronađite. TITAN OS.

    Brzo i lako možete da pronađete ono što volite sa našom TITAN OS Smart TV platformom. Uživate u seriji? Možete da nastavite da gledate direktno sa početnog ekrana. Ako tražite nešto novo, možete da pregledate kategorije poput akcije ili drame i da dobijate predloge iz najboljih usluga za strimovanje na jednom mestu.

    Dolby Atmos za bioskopski zvuk.

    Dolby Atmos za bioskopski zvuk.

    Dolby Atmos vas uvlači dublje tako što reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas. Bez obzira na to da li su u pitanju svemirski brodovi koji lete iznad ili tihi koraci koji se šunjaju iza leđa, imaćete osećaj kao da ste u središtu akcije.

    Spreman za gejming. VRR i malo kašnjenje na ulazu sa svim konzolama.

    Spreman za gejming. VRR i malo kašnjenje na ulazu sa svim konzolama.

    HDMI VRR vam omogućava da izvučete maksimum iz konzole, uz dinamično igranje i glatku grafiku. Postavka malog kašnjenja automatski se aktivira kada uključite konzolu. Ambilight režim za gejming svako uzbuđenje čini većim.

    Veoma jednostavno se povezuje na pametne kućčne mreže.

    Veoma jednostavno se povezuje na pametne kućčne mreže.

    Besprekorna kompatibilnost sa sistemima Matter i Control4 omogućava vam da lako integrišete ovaj 4K Ambilight TV u postojeću mrežu pametnog doma.

    Daljinski upravljač sa recikliranom plastikom. Održiva ambalaža.

    Ovaj Ambilight TV ima elegantan, sveden izgled, a Ambilight možete da koristite kao trenutno osvetljenje za atmosferu kada je ekran isključen. Daljinski upravljač koristi recikliranu plastiku, za ambalažu koristimo reciklirani karton sa FSC sertifikatom, a umeci su odštampani na recikliranom papiru.

    Tanki TV sa elegantnim, primamljivim dizajnom.

    Tanki TV sa elegantnim, primamljivim dizajnom.

    Matter i Control4 kompatibilnost.

    Matter i Control4 kompatibilnost.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight funkcije
      • Prilagođava se boji zida
      • Režim Lounge Light
      • Ambilight muzika
      • AmbiSleep
      • Sunrise alarm
      • Ambilight FTI animacija
      Ambilight verzija
      3-strana

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      50  inč
      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      126  cm
      Ekran
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija panela
      3840x2160
      Procesor slike
      Pixel Precise Ultra HD

    • Rezolucija ulaznog signala ekrana

      Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
      • 640x480 – 60 Hz
      • 576p – 50Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560x1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Vodič za TV program*
      Elektronski TV vodič za 8 dana
      Oznaka jačine signala
      Da
      Teletekst
      1000 stranica hiperteksta
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITAN kanal
      • NFT aplikacija*
      • Aplikacija STB Controller
      OS
      TITAN OS
      Količina memorije (fleš)*
      8 GB

    • Smart TV funkcije

      Korisnička interakcija
      Preslikavanje ekrana
      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      Ugrađena Amazon Alexa
      Smart Home doživljaj
      • Podrška za Amazon Alexa
      • Kompatibilan sa Google Assistant
      • MATTER
      • Amazon Alexa integrisana

    • Multimedijalne aplikacije

      Formati za reprodukciju video zapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati za reprodukciju muzike
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati za reprodukciju slika
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od po 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • Dolby Bass Enhancement
      • Clear Dialogue
      • A.I. Sound
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Night Mode
      • Personalizovanje zvuka

    • Mogućnost priključivanja

      Broj HDMI priključaka
      3
      HDMI karakteristike
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja
      • Sistemska kontrola zvuka
      • Stanje mirovanja sistema
      • Pokretanje jednim pritiskom na dugme
      Broj USB portova
      2
      Bežična veza
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, jedan opseg
      HDCP 2.3
      Da, na svim HDMI portovima
      HDMI ARC
      Da na HDMI1
      HDMI 2.1 funkcije
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC / VRR / ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB
      • Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a

    • Podržane HDMI video funkcije

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • HDR10+ kompatibilnost

    • EU energetska kartica

      EPREL registracioni brojevi
      1960010
      Energetska klasa za SDR
      E
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR
      45 kWh / 1000 h  kWč/1000h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR
      78 kWh / 1000 h  kWč/1000h
      Potrošnja energije u isključenom stanju
      n/a
      Umreženi režim pripravnosti
      2.0  W
      Korišćena tehnologija panela
      LED LCD

    • Napajanje

      Električna mreža
      AC 220–240 V 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      • Automatski tajmer za isključivanje
      • Isključivanje ekrana (za radio)
      • Eco režim
      • Svetlosni senzor

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • 2 baterije veličine AAA
      • Stalak za sto
      • Kabl za napajanje
      • Brzi vodič za korisnike
      • Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima

    • Dizajn

      Boje na televizoru
      Mat crni ram
      Dizajn postolja
      Crne stope

    • Dimenzije

      Rastojanje između 2 postolja
      810  mm
      Kompatibilan za montiranje na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1111 x 649 x 88 mm
      TV sa postoljem (Š x V x D)
      1111 x 674 x 255 mm
      Ambalaža (Š x V x D)
      1240 x 785 x 150 mm
      Težina TV-a bez postolja
      8,2 kg
      Težina TV-a sa postoljem
      8,4 kg
      Masa s ambalažom
      10,0 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
    • Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
    • Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
    • Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
    • Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
    • Aplikacija i usluga HBO Max biće dostupna do avgusta 2024.
    • Matter / Control4: ova funkcija će postati dostupna tokom 2024. putem ažuriranja softvera.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

