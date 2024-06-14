Dolby Atmos za bioskopski zvuk.

Dolby Atmos vas uvlači dublje tako što reprodukuje zvučne efekte u prostoru oko i iznad vas. Bez obzira na to da li su u pitanju svemirski brodovi koji lete iznad ili tihi koraci koji se šunjaju iza leđa, imaćete osećaj kao da ste u središtu akcije.