    Energy Label Europe E
    Za više informacija (PDF 939.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8010/12

    Prepustite se Ambilight doživljaju

    Upoznajte Ambilight televizor. Smart TV koji pokreće Titan OS. I evropska dizajnerska izvrsnost. Svi filmovi, serije i sportski sadržaji dostupni brzo, uz vrhunski kvalitet slike. Uronite u boje, svetlost i 3D bioskopski zvuk.

    LED 4K Ambilight TV

    Prepustite se Ambilight doživljaju

    • 126 cm (50") Ambilight TV
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos i DTS:X
    Postoji običan TV. A postoji i Ambilight TV

    Postoji običan TV. A postoji i Ambilight TV

    Sa integrisanim LED svetlima koja reaguju na svaku scenu, Ambilight vas uranja u oreol raznobojnog svetla. Sva vaša zabava prevazilazi ekran kako bi vas dublje uvukla u trenutak. Jednom kada ga doživite, nikada više nećete poželeti drugi televizor bez njega.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Živopisni trenuci. Oštrije scene.

    Zumirajte. Izgubite se u detaljima. Ovo je 4K preciznost slike koja prevazilazi zamislivo. Sa Pixel Precise Ultra HD ekranom za oštrinu i živopisne detalje, on svaki trenutak ispunjava doživljajima koji oduzimaju dah.

    Boje i kontrast oslobođeni uz HDR10+

    Boje i kontrast oslobođeni uz HDR10+

    Očekujte više detalja. Poboljšan kvalitet slike iz kadra u kadar. Sa većim naglaskom na boju i kontrast, ovo je mesto gde čak i najtamniji trenuci i najsvetlije scene postaju jasniji.

    Okružite se Dolby Atmos i DTS:X zvukom

    Okružite se Dolby Atmos i DTS:X zvukom

    Uz Dolby Atmos, za zvuk baš onakav kakav je reditelj zamislio i DTS:X koji stvara 3D zvučne doživljaje, osećaj je kao da ste zaista tamo. Dodavanje ove dodatne dimenzije zvuku donosi imerzivniji doživljaj u vaš dom.

    Titan OS. Pronađite sve lako.

    Titan OS. Pronađite sve lako.

    Platforma Titan OS za Philips Smart TV donosi ono što volite da gledate, brzo. Od nastavaka do serija i od dokumentaraca do drame, sve što želite je tu, pomoću jednog dugmeta. Šta god da želite da gledate, sve najbolje aplikacije za strimovanje lako su vam nadohvat ruke.

    Veoma jednostavno povezivanje sa pametnim kućnim mrežama

    Veoma jednostavno povezivanje sa pametnim kućnim mrežama

    Kompatibilnost sa standardom Matter Smart Home donosi besprekornu integraciju sa postojećom pametnom kućnom mrežom. Da biste kontrolisali televizor putem aplikacije Matter Smart Home ili pomoću usluga glasovne kontrole, jednostavno pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svetla. Podesite termostat. Čak i uključite Philips Ambilight televizor. Jedna komanda čini sve. Televizor je kompatibilan sa Alexa uređajima, kao i sa tehnologijom Apple AirPlay.

    Odaberite veličinu

    Odaberite veličinu

    Izaberite veliki. Izaberite mali. Izaberite televizor koji se savršeno uklapa u vaše potrebe. Od malog ekrana od 43 inča pa sve do televizora od 65 inča, razmotrite neverovatnu seriju 8000 za pametniji izbor televizora.

    Evropski dizajn, održivo razmišljanje

    Edge postolje. Tanki okvir. 4K LED televizor. Ovo je kvalitet evropskog dizajna. Sa brzim sadržajem koji se lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj je pažljivo sklopljen, sve do daljinskog upravljača od reciklirane plastike i reciklirane FSC sertifikovane ambalaže u kojoj dolazi.

    Dodajte jasnoću svakoj reči uz Pojačavanje vokala

    Precizno čujte svaku reč. Pojačavanje vokala omogućava slušaocu da poveća ili smanji jačinu zvuka dijaloga bez ikakvog uticaja na pozadinski zvuk. Na taj način nećete propustiti nijedan trenutak pošto se svaka rečenica reprodukuje sa većom jasnoćom.

    Povezivanje za gejming

    HDMI 2.1 i VRR pomažu vam da konzolu iskoristite na najbolji način, sa bržim odvijanjem igre i glatkijom grafikom. Zahvaljujući postavci sa malim kašnjenjem na ulazu koja se automatski aktivira kada uključite konzolu, potpuno ste spremni za novi nivo gejminga.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight funkcije
      • Ambilight FTI animacija
      • Ambilight muzika
      • AmbiSleep
      • Režim za gejming
      • Režim Lounge Light
      • Sunrise alarm
      • Prilagođava se boji zida
      Ambilight verzija
      3-strana

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      50  inč
      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      126  cm
      Ekran
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija panela
      3840x2160p
      Procesor slike
      Pixel Precise Ultra HD
      Poboljšane karakteristike slike
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Igra
      • HDR 10+ kompatibilnost
      • Kućni bioskop
      • Monitor
      • Micro Dimming
      • Filmovi
      • Lično
      • Pixel Precise UltraHD
      • Ultra Resolution

    • Rezolucija ulaznog signala ekrana

      Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Oznaka jačine signala
      Da
      Teletekst
      1000 stranica hiperteksta
      HEVC podrška
      Da

    • Smart TV

      SmartTV aplikacije*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT aplikacija*
      • Netflix*
      • YouTube
      OS
      TITAN OS
      Količina memorije (fleš)*
      8 GB

    • Smart TV funkcije

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Glasovni pomoćnik*
      • Alexa podržana
      • Podrška za Google Home
      Smart Home doživljaj
      • MATTER
      • Control4
      • Podrška za Apple Home
      Traka za kontrolu igranja
      Gamebar 2.0
      TTS podrška
      Da

    • Multimedijalne aplikacije

      Formati za reprodukciju video zapisa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formati za reprodukciju muzike
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podrška za formate titlova
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formati za reprodukciju slika
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2.0 kanala
      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od po 10 W
      Poboljšanje zvuka
      • Režim AVL
      • Svi stilovi zvuka
      • Bass Enhancement
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Zabava
      • Izjednačivač
      • Slušni profil
      • Night Mode
      • Lično
      • Pojačavanje vokala
      • DTS-X
      Funkcije slušalica
      Dolby Atmos za slušalice
      Zvučna mašina
      IntelliSound
      Glavni zvučnik
      Bass Reflex zvučnik punog opsega (FR01A)

    • Mogućnost priključivanja

      Broj HDMI priključaka
      3
      HDMI karakteristike
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja
      • Sistemska kontrola zvuka
      • Stanje mirovanja sistema
      • Pokretanje jednim pritiskom na dugme
      Broj USB portova
      2
      Bežična veza
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega
      • Bluetooth 5.2
      • Lako uparivanje (dugme RC Blue)
      • Podrška za Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Da, na svim HDMI portovima
      HDMI ARC
      Da na HDMI1
      HDMI 2.1 funkcije
      • eARC na HDMI 1
      • Podrška za eARC / VRR / ALLM
      EasyLink 2.0
      • Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB

    • Podržane HDMI video funkcije

      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • HDR10+ kompatibilnost

    • EU energetska kartica

      EPREL registracioni brojevi
      2229866
      Energetska klasa za SDR
      E
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR
      48  kWč/1000h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR
      95  kWč/1000h
      Potrošnja energije u isključenom stanju
      n/a
      Umreženi režim pripravnosti
      2.0  W
      Korišćena tehnologija panela
      LED LCD

    • Napajanje

      Električna mreža
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      manje od 0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      • Automatski tajmer za isključivanje
      • Eco režim
      • Svetlosni senzor
      • Isključivanje ekrana (za radio)

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • 2 baterije veličine AAA
      • Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima
      • Daljinski upravljač
      • Stalak za sto
      • Kabl za napajanje
      • Brzi vodič za korisnike

    • Dizajn

      Boje na televizoru
      Mat crni ram
      Dizajn postolja
      Metalno crno lučno postolje

    • Dimenzije

      Rastojanje između 2 postolja
      804  mm
      Kompatibilan za montiranje na zid
      200 x 100 mm
      TV bez postolja (Š x V x D)
      1110 x 650 x 88 mm
      TV sa postoljem (Š x V x D)
      1110 x 709 x 281 mm
      Ambalaža (Š x V x D)
      1210 x 736 x 131 mm
      Težina TV-a bez postolja
      8,50 kg
      Težina TV-a sa postoljem
      8,80 kg
      Masa s ambalažom
      11,18 kg

    • Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
    • Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
    • Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
    • Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
    • Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
    • Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
    • Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
    • *Apple, AirPlay i Apple Home su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.
