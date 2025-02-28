Titan OS. Pronađite sve lako.

Platforma Titan OS za Philips Smart TV donosi ono što volite da gledate, brzo. Od nastavaka do serija i od dokumentaraca do drame, sve što želite je tu, pomoću jednog dugmeta. Šta god da želite da gledate, sve najbolje aplikacije za strimovanje lako su vam nadohvat ruke.