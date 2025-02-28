Upoznajte Ambilight televizor. Smart TV koji pokreće Titan OS. I evropska dizajnerska izvrsnost. Svi filmovi, serije i sportski sadržaji dostupni brzo, uz vrhunski kvalitet slike. Uronite u boje, svetlost i 3D bioskopski zvuk.
Sa integrisanim LED svetlima koja reaguju na svaku scenu, Ambilight vas uranja u oreol raznobojnog svetla. Sva vaša zabava prevazilazi ekran kako bi vas dublje uvukla u trenutak. Jednom kada ga doživite, nikada više nećete poželeti drugi televizor bez njega.
Živopisni trenuci. Oštrije scene.
Zumirajte. Izgubite se u detaljima. Ovo je 4K preciznost slike koja prevazilazi zamislivo. Sa Pixel Precise Ultra HD ekranom za oštrinu i živopisne detalje, on svaki trenutak ispunjava doživljajima koji oduzimaju dah.
Boje i kontrast oslobođeni uz HDR10+
Očekujte više detalja. Poboljšan kvalitet slike iz kadra u kadar. Sa većim naglaskom na boju i kontrast, ovo je mesto gde čak i najtamniji trenuci i najsvetlije scene postaju jasniji.
Okružite se Dolby Atmos i DTS:X zvukom
Uz Dolby Atmos, za zvuk baš onakav kakav je reditelj zamislio i DTS:X koji stvara 3D zvučne doživljaje, osećaj je kao da ste zaista tamo. Dodavanje ove dodatne dimenzije zvuku donosi imerzivniji doživljaj u vaš dom.
Titan OS. Pronađite sve lako.
Platforma Titan OS za Philips Smart TV donosi ono što volite da gledate, brzo. Od nastavaka do serija i od dokumentaraca do drame, sve što želite je tu, pomoću jednog dugmeta. Šta god da želite da gledate, sve najbolje aplikacije za strimovanje lako su vam nadohvat ruke.
Veoma jednostavno povezivanje sa pametnim kućnim mrežama
Kompatibilnost sa standardom Matter Smart Home donosi besprekornu integraciju sa postojećom pametnom kućnom mrežom. Da biste kontrolisali televizor putem aplikacije Matter Smart Home ili pomoću usluga glasovne kontrole, jednostavno pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svetla. Podesite termostat. Čak i uključite Philips Ambilight televizor. Jedna komanda čini sve. Televizor je kompatibilan sa Alexa uređajima, kao i sa tehnologijom Apple AirPlay.
Odaberite veličinu
Izaberite veliki. Izaberite mali. Izaberite televizor koji se savršeno uklapa u vaše potrebe. Od malog ekrana od 43 inča pa sve do televizora od 65 inča, razmotrite neverovatnu seriju 8000 za pametniji izbor televizora.
Evropski dizajn, održivo razmišljanje
Edge postolje. Tanki okvir. 4K LED televizor. Ovo je kvalitet evropskog dizajna. Sa brzim sadržajem koji se lako pronalazi zahvaljujući platformi Titan OS, svaki sitni detalj je pažljivo sklopljen, sve do daljinskog upravljača od reciklirane plastike i reciklirane FSC sertifikovane ambalaže u kojoj dolazi.
Dodajte jasnoću svakoj reči uz Pojačavanje vokala
Precizno čujte svaku reč. Pojačavanje vokala omogućava slušaocu da poveća ili smanji jačinu zvuka dijaloga bez ikakvog uticaja na pozadinski zvuk. Na taj način nećete propustiti nijedan trenutak pošto se svaka rečenica reprodukuje sa većom jasnoćom.
Povezivanje za gejming
HDMI 2.1 i VRR pomažu vam da konzolu iskoristite na najbolji način, sa bržim odvijanjem igre i glatkijom grafikom. Zahvaljujući postavci sa malim kašnjenjem na ulazu koja se automatski aktivira kada uključite konzolu, potpuno ste spremni za novi nivo gejminga.
Tehničke specifikacije
Ambilight
Ambilight funkcije
Ambilight FTI animacija
Ambilight muzika
AmbiSleep
Režim za gejming
Režim Lounge Light
Sunrise alarm
Prilagođava se boji zida
Ambilight verzija
3-strana
Slika/Prikaz
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
50
inč
Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
126
cm
Ekran
4K Ultra HD LED
Rezolucija panela
3840x2160p
Procesor slike
Pixel Precise Ultra HD
Poboljšane karakteristike slike
Crystal Clear
ECO
Igra
HDR 10+ kompatibilnost
Kućni bioskop
Monitor
Micro Dimming
Filmovi
Lično
Pixel Precise UltraHD
Ultra Resolution
Rezolucija ulaznog signala ekrana
Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Dostupnost Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv
Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.
Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.
Opseg usluga glasovne kontrole putem televizora zavisi od zemlje i jezika. Za najnovije informacije se obratite našoj korisničkoj podršci.
*Apple, AirPlay i Apple Home su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.